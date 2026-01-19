LANDI Global oslavuje 20 rokov inovácií uvedením svojho platobného portfólia novej generácie P-Series
Jan 19, 2026, 08:00 ET
SINGAPUR, 19. január 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť LANDI Global, svetový líder v oblasti platobných a profesionálnych riešení pre obchodníkov, si s hrdosťou pripomína svoje 20. výročie a uvádza svoje najpokročilejšie platobné portfólio: P-Series.
20 rokoch skúseností, dva roky výskumu a vývoja
Uvedenie tohto produktu na trh je výsledkom viac ako dvoch rokov intenzívneho výskumu a vývoja, ktorý bol zostavený tak, aby spĺňal vyvíjajúce sa potreby globálneho finančného a maloobchodného sektora z hľadiska bezpečnosti a výkonu.
V DNA spoločnosti LANDI je hlboko zakorenené spojenie globálneho priemyselného rozsahu a lokálnej intimity. S 20-ročnými skúsenosťami lídra na trhu a viac ako 130 miliónmi nasadených terminálov spoločnosť LANDI využíva svoje bezkonkurenčné skúsenosti na poskytovanie inovácií svetovej úrovne s odbornými znalosťami špecifickými pre daný trh, ktoré môže poskytnúť len skutočne lokálna prítomnosť.
P-Series: komplexné platobné portfólio novej generácie
Nový rad P-Series spája dve desaťročia overených skúseností s najmodernejšou technológiou. Tento rad, navrhnutý pre vysokovýkonné a bezpečné transakcie, sa vyznačuje najnovším operačným systémom Android 14 a bezpečnostnými certifikáciami PCI v7.x. Rôzne produktové série portfólia pokrývajú všetky potreby moderných obchodníkov:
- Séria P10: Bezkonkurenčná všestrannosť s bezdrôtovými aj stolovými konfiguráciami, ktorá poskytuje inteligentné a zásadné platobné možnosti bez kompromisov z hľadiska najlepšej bezpečnosti a výkonu vo svojej triede.
- Séria P20: Najlepšia verzia klávesnica vo svete, ktorý je čoraz viac ovládaný dotykom. Model P20 kombinuje jasný 5-palcový dotykový displej s fyzickou klávesnicou, ktorá poskytuje istotu dotyku, zatiaľ čo P20-R je navrhnutý pre spoľahlivosť vo vysoko frekventovanom maloobchodnom prostredí.
- Séria P30: kde sa platobný výkon stretáva s pokročilým komfortom. Vybavená úžasným 6,5-palcovým HD displejom pre pohlcujúci zážitok alebo vo verzii s dvomi obrazovkami, doplnená 11-palcovým tabletom – všetko navrhnuté tak, aby podporovalo konvergenciu platobných a obchodných potrieb.
Jeden ekosystém. Jedna vízia.
„V spoločnosti LANDI naša vízia siaha ďaleko za hranice hardvéru," povedal Patrice Le Marre, generálny riaditeľ spoločnosti LANDI Global. „Zaviazali sme sa podporovať globálny obchodný ekosystém prostredníctvom technológií a silných partnerstiev. Kombináciou integrovaných riešení s celosvetovou partnerskou sieťou umožňujeme bezproblémové a bezpečné platby v každom kontaktnom bode. Urýchľujeme tak konvergenciu platieb, obchodných aplikácií a digitálnych služieb pri pokladni."
O spoločnosti LANDI
LANDI, založená v roku 2005, je popredným poskytovateľom inteligentných POS systémov v oblasti platieb, pokladní a mobility. Má vedúce postavenie v Číne, viac ako 700 patentov a 130 miliónov terminálov v prevádzke. Odkedy sa v roku 2022 spoločnosť LANDI osamostatnila, zrýchlila globálnu expanziu s cieľom podporiť digitálnu transformáciu na celom svete.
