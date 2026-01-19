LANDI Global lanza su cartera de pagos Serie P de próxima generación

-LANDI Global celebra 20 años de innovación con el lanzamiento de su cartera de pagos Serie P de próxima generación

SINGAPUR, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- LANDI Global, líder mundial en soluciones profesionales de pago y comercio, se enorgullece de celebrar su 20º aniversario presentando su cartera de pagos más avanzada: la Serie P.

Basado en 20 años de experiencia, con el respaldo de dos años de I+D

Este lanzamiento es el resultado de más de dos años de investigación y desarrollo intensivos, diseñados para satisfacer las cambiantes necesidades de seguridad y rendimiento de los sectores financiero y minorista global.

La fusión de escala industrial global y proximidad local está profundamente arraigada en el ADN de LANDI. Con 20 años de liderazgo y más de 130 millones de terminales implementadas, LANDI aprovecha su experiencia inigualable para garantizar la entrega de innovación de primer nivel con la experiencia específica del mercado que solo una verdadera presencia local puede proporcionar.

La Serie P: Una cartera completa de pagos de última generación

La nueva serie P combina dos décadas de experiencia demostrada con tecnología de vanguardia. Diseñada para transacciones seguras y de alto rendimiento, la gama incorpora el último sistema operativo Android 14 y certificaciones de seguridad PCI v7.x. Las diferentes series de productos de la gama cubren todas las necesidades de los comercios modernos:

Serie P10: Versatilidad incomparable con configuraciones inalámbricas y de mostrador, que ofrecen capacidades de pago inteligentes y esenciales sin comprometer la seguridad y el rendimiento de primera clase.

Versatilidad incomparable con configuraciones inalámbricas y de mostrador, que ofrecen capacidades de pago inteligentes y esenciales sin comprometer la seguridad y el rendimiento de primera clase. Serie P20: El teclado en su máxima expresión en un mundo cada vez más táctil. El P20 combina una nítida pantalla táctil de 5 pulgadas con un teclado físico para la confianza táctil, mientras que el P20-R está diseñado para la fiabilidad en entornos minoristas de alta intensidad.

El teclado en su máxima expresión en un mundo cada vez más táctil. El P20 combina una nítida pantalla táctil de 5 pulgadas con un teclado físico para la confianza táctil, mientras que el P20-R está diseñado para la fiabilidad en entornos minoristas de alta intensidad. Serie P30: Donde el rendimiento de pago se une a la comodidad avanzada. Diseñado con una impresionante pantalla HD de 6,5 pulgadas para una experiencia inmersiva, o con la versión de doble pantalla, complementada con una variante de tableta de 11 pulgadas, todo diseñado para facilitar la convergencia de las necesidades de pago y empresariales.

Un Ecosistema. Una Visión.

"En LANDI, nuestra visión va mucho más allá del hardware", afirmó Patrice Le Marre, consejero delegado de LANDI Global. "Nos comprometemos a impulsar el ecosistema de comercio global mediante la tecnología y sólidas alianzas. Al combinar soluciones integradas con una red mundial de socios, facilitamos pagos seguros y sin complicaciones en cada punto de contacto, acelerando la convergencia de pagos, aplicaciones empresariales y servicios digitales en la caja".

Acerca de LANDI

Fundado en 2005, LANDI es un proveedor líder de TPV inteligentes en pagos, caja y movilidad, con liderazgo en China, más de 700 patentes y 130 millones de terminales implementadas. Desde su independencia en 2022, LANDI ha acelerado su expansión global para impulsar la transformación digital en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863614/Payment_Launch.jpg