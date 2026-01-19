LANDI Global celebra 20 años de innovación con el lanzamiento de su cartera de pagos de la serie P de próxima generación

SINGAPUR, 19 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- LANDI Global, líder mundial en soluciones profesionales de pago y comercio, se enorgullece de celebrar su 20.º aniversario al presentar su cartera de pagos más avanzada: la serie P.

La serie está basada en 20 años de experiencia, moldeada por dos años de investigación y desarrollo (I + D)

Este lanzamiento es el resultado de más de dos años de investigación y desarrollo intensivos, y esta serie se diseñó para satisfacer las necesidades cambiantes de seguridad y rendimiento de los sectores financiero y minorista a nivel mundial.

La fusión de la escala industrial mundial y la intimidad local está profundamente arraigada en la identidad de LANDI. LANDI cuenta con 20 años de liderazgo y más de 130 millones de terminales implementados y aprovecha su experiencia sin precedentes para garantizar que la innovación de primer nivel se entregue con la experiencia específica del mercado que solo una verdadera presencia local puede proporcionar.

La serie P: cartera de pagos completa de próxima generación

La nueva serie P une dos décadas de experiencia comprobada en el campo con tecnología de punta. Diseñada para transacciones seguras y de alto rendimiento, la serie cuenta con el último sistema operativo Android 14 y certificaciones de seguridad PCI v7.x. Las diferentes series de productos de la cartera cubren todas las necesidades de los comerciantes modernos:

Serie P10: versatilidad incomparable con configuraciones inalámbricas y de encimera, que ofrecen capacidades de pago inteligentes y esenciales sin comprometer la seguridad y el rendimiento de primera clase.

Serie P20: teclado en su máxima expresión en un mundo cada vez más táctil. La serie P20 combina una pantalla táctil nítida de 5 pulgadas con un teclado físico para ofrecer la seguridad del tacto, mientras que la P20-R está diseñado para ser confiable en entornos minoristas de alta intensidad.

Serie P30: con la que el rendimiento de los pagos cumple con la conveniencia avanzada. Este modelo está construido en torno a una impresionante pantalla HD de 6,5 pulgadas para una experiencia inmersiva o con versión de doble pantalla, completada por una variante de tableta de 11 pulgadas, todo ello diseñado para apoyar la convergencia de las necesidades de pago y de negocio.

Un ecosistema. Una visión.

"En LANDI, nuestra visión se extiende mucho más allá del hardware", afirmó Patrice Le Marre, director ejecutivo de LANDI Global. "Nos comprometemos a potenciar el ecosistema del comercio mundial mediante la tecnología y alianzas sólidas. Al combinar soluciones integradas con una red mundial de socios, permitimos pagos seguros y sin interrupciones en todos los puntos de contacto, lo que acelera la confluencia de los pagos, las aplicaciones comerciales y los servicios digitales al momento del pago".

Acerca de LANDI

Fundada en 2005, LANDI es un proveedor líder de puntos de venta inteligentes de pagos, finalización de compra y soluciones móviles, con liderazgo en China, más de 700 patentes y 130 millones de terminales implementadas. Desde que se independizó en 2022, LANDI ha acelerado la expansión mundial para apoyar la transformación digital en todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863614/Payment_Launch.jpg

