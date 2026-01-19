랜디 글로벌, 혁신 20주년 맞아 차세대 P-시리즈 결제 포트폴리오 출시

싱가포르 2026년 1월 19일 /PRNewswire/ -- 결제 및 가맹점 전문 솔루션 분야의 글로벌 선도 기업 랜디 글로벌(LANDI Global)이 창립 20주년을 맞아 자사의 가장 진보된 결제 포트폴리오인 P-시리즈(P-Series)를 공개했다.

20년 경험을 바탕으로 2년에 걸친 R&D로 완성

이번 출시는 글로벌 금융 및 리테일 산업의 변화하는 보안•성능 요구에 대응하기 위해 2년 이상 집중적으로 진행된 연구개발의 결실이다.

랜디의 DNA에는 글로벌 산업 규모의 역량과 현지 밀착형 전문성이 결합돼 있다. 20년간지켜온 업계 최고의 지위와 전 세계 1억 3000만 대 이상의 단말기 보급 실적을 바탕으로, 랜디는 현지에서 구축한 입지만이 제공할 수 있는 시장 맞춤형 전문성과 함께 세계적 수준의 혁신을 구현하고 있다.

P-시리즈: 차세대 결제 포트폴리오의 완성

새로운 P-시리즈는 20년에 걸쳐 현장에서 검증된 전문성과 최첨단 기술을 연결한다. 고성능 및 보안 거래를 위해 설계된 본 포트폴리오는 최신 Android 14 운영체제와 PCI v7.x 보안 인증을 갖췄다. 포트폴리오는 현대 가맹점의 모든 요구를 충족하도록 다음과 같은 제품군으로 구성된다.

P10 시리즈 : 무선형 및 카운터탑 구성을 아우르는 탁월한 범용성으로, 동급 최고 수준의 보안과 성능을 유지하면서 필수적인 스마트 결제 기능을 제공한다.

: 무선형 및 카운터탑 구성을 아우르는 탁월한 범용성으로, 동급 최고 수준의 보안과 성능을 유지하면서 필수적인 스마트 결제 기능을 제공한다. P20 시리즈 : 터치 중심 환경 속에서 키패드의 강점을 극대화한 제품군이다. P20은 선명한 5인치 터치스크린과 물리 키패드를 결합해 직관적이면서도 신뢰감 있는 조작을 제공하며, P20-R은 고강도 소매 환경에서도 안정성을 발휘하도록 설계됐다.

: 터치 중심 환경 속에서 키패드의 강점을 극대화한 제품군이다. P20은 선명한 5인치 터치스크린과 물리 키패드를 결합해 직관적이면서도 신뢰감 있는 조작을 제공하며, P20-R은 고강도 소매 환경에서도 안정성을 발휘하도록 설계됐다. P30 시리즈: 결제 성능과 고급 편의성을 결합한 제품군이다. 몰입형 경험을 제공하는 6.5인치 HD 디스플레이를 중심으로, 듀얼 스크린 버전과 11인치 태블릿 버전까지 갖춰 결제와 비즈니스 니즈의 융합을 지원한다.

하나의 생태계. 하나의 비전.

랜디 글로벌의 파트리스 르 마르(Patrice Le Marre) CEO는 "랜디의 비전은 하드웨어를 훨씬 넘어선다"며 "통합 솔루션과 전 세계 파트너 네트워크를 결합해 모든 접점에서 원활하고 안전한 결제를 구현함으로써, 결제, 비즈니스 애플리케이션, 디지털 서비스가 체크아웃에서 빠르게 융합되도록 지원하고 있다"고 말했다.

랜디 소개

2005년 설립된 랜디는 결제, 체크아웃, 모빌리티 전반에 걸친 스마트 POS 분야의 선도 기업으로, 중국 시장에서 구축한 업계 최고 지위를 바탕으로 700건 이상의 특허와 전 세계 1억 3000만 대의 단말기 보급 실적을 보유하고 있다. 2022년 독립 이후 글로벌 확장을 가속화하며 전 세계 디지털 전환을 지원하고 있다.

