LANDI Global świętuje 20 lat innowacji wprowadzając na rynek swoje portfolio płatnicze nowej generacji serii P

LANDI Global

Jan 19, 2026, 08:00 ET

SINGAPUR, 19 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- LANDI Global, światowy lider w zakresie rozwiązań do płatności i profesjonalnych rozwiązań dla akceptantów, z dumą świętuje 20. rocznicę działalności, prezentując swoje najbardziej zaawansowane portfolio produktów płatniczych: serię P.

Zbudowane w oparciu o dwudziestoletnie doświadczenie, ukształtowane przez dwa lata badań

Dzisiejsza premiera jest efektem ponad dwóch lat intensywnych prac badawczo-rozwojowych w kierunku spełnienia zmieniających się potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i wydajności w globalnym sektorze finansowym i sprzedaży detalicznej.

Połączenie globalnej skali przemysłowej z lokalnością to cecha głęboko zakorzeniona w DNA firmy LANDI. Mając za sobą 20 lat przywództwa i ponad 130 milionów wdrożonych terminali, LANDI wykorzystuje swoje wyjątkowe doświadczenie, aby oferować światowej klasy innowacje z wiedzą o konkretnych sektorach, którą można zdobyć tylko dzięki realnej obecności na lokalnych rynkach.

Seria P: kompletne portfolio płatności nowej generacji

Nowa seria P łączy dwie dekady sprawdzonej w praktyce wiedzy z najnowocześniejszą technologią. Zaprojektowane do realizowania wydajnych i bezpiecznych transakcji, portfolio produktów płatniczych posiada najnowsze certyfikaty bezpieczeństwa systemu operacyjnego Android 14 oraz PCI v7.x. Różne serie produktów w obrębie portfolio przygotowane zostały tak, aby odpowiadać na potrzeby współczesnych akceptantów:

  • Seria P10: niezrównana wszechstronność w konfiguracji bezprzewodowej i nablatowej, zapewniająca inteligentne kluczowe możliwości płatnicze bez kompromisów w zakresie najlepszych w swojej klasie parametrów bezpieczeństwa i wydajności.
  • Seria P20: to, co najlepsze w klawiaturze w coraz bardziej dotykowym świecie. P20 łączy wyraźny 5-calowy ekran dotykowy z fizyczną klawiaturą, aby zapewnić pewność obsługi, zaś P20-R powstał, aby zapewnić niezawodność w scenariuszach intensywnej eksploatacji w sprzedaży detalicznej.
  • Seria P30: wydajność płatności spotyka zaawansowaną wygodę. Wyposażone w immersyjny 6,5-calowy ekran HD lub w wersji z dwoma ekranami oraz 11-calowej wersji tabletowej urządzenia te doskonale wspierają firmy na styku ich potrzeb płatniczych i biznesowych.

Jeden Ekosystem. Jedna Wizja.

„W LANDI, nasza wizja wykracza daleko poza sprzęt" - mówi Patrice Le Marre, dyrektor generalny LANDI Global. „Angażujemy się we wzmacnianie globalnego ekosystemu handlu poprzez technologię i silne relacje partnerskie. Dzięki połączeniu zintegrowanych rozwiązań i sieci partnerów o globalnym zasięgu, umożliwiamy płynne i bezpieczne płatności w każdym punkcie styku z klientem, przyspieszając współdziałanie sfery płatności, zastosowań biznesowych oraz usług cyfrowych na etapie finalizacji zakupu".

Założona w 2005 r., firma LANDI to czołowy dostawca inteligentnych rozwiązań POS w zakresie płatności, finalizacji zakupu i mobilności, której główne kierownictwo znajduje się w Chinach. Firma posiada ponad 700 patentów i wdrożyła jak dotąd około 130 milionów terminali płatniczych. Od zyskania niezależności w 2022 r., firma LANDI przyspieszyła swoją globalną ekspansję, aby wspierać transformację cyfrową na całym świecie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2863614/Payment_Launch.jpg

