Компания LANDI Global отмечает 20-летие инноваций выпуском портфеля платежных решений нового поколения P-Series

LANDI Global

Jan 19, 2026, 08:00 ET

СИНГАПУР, 19 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания LANDI Global, мировой лидер в области профессиональных платежных и торговых решений, с гордостью отмечает свое 20-летие, представляя свой самый передовой портфель платежных решений: P-Series.

Опирается на 20-летний опыт, сформирован двумя годами исследований и разработок

Payment_Launch

Этот выпуск стал результатом более чем двух лет интенсивных исследований и разработок, направленных на удовлетворение растущих потребностей финансового и розничного глобальных секторов в безопасности и производительности.

В ДНК LANDI глубоко укоренилось сочетание глобального отраслевого масштаба и локальной близости к клиентам. Обладая 20-летним лидерством и более чем 130 миллионами развернутых терминалов, компания LANDI использует свой непревзойденный опыт для обеспечения инноваций мирового класса с экспертным учетом специфики рынков, который может дать только истинное местное присутствие.

P-Series: полный портфель платежных решений нового поколения

Новый портфель P-Series объединяет два десятилетия проверенного на практике опыта с самыми передовыми технологиями. Характеристики разработанного для высокопроизводительных и безопасных транзакций портфеля включают новейшую операционную систему Android 14 и сертификаты безопасности PCI v7.x. Разные серии продуктов, входящие в портфель, охватывают все потребности современных коммерсантов.

  • P10 Series: непревзойденная универсальность за счет беспроводных и настольных конфигураций, обеспечивающая основные интеллектуальные платежные возможности без ущерба для лучшей в своем классе безопасности и производительности.
  • P20 Series: клавиатура в лучшем виде во все более сенсорном мире. Серия P20 сочетает четкий 5-дюймовый сенсорный экран с физической клавиатурой для уверенного касания, а серия P20-R разработана для обеспечения надежности в высокоинтенсивных розничных средах.
  • P30 Series: сочетает эффективность платежей с повышенным удобством. Изделия этой серии, построенные на основе потрясающего 6,5-дюймового HD-дисплея для восхитительного удобства или в двухэкранной версии дополненные 11-дюймовым планшетом, предназначены для поддержки сближения платежных и коммерческих потребностей.

Единая экосистема. Единое видение.

«Видение компании LANDI выходит далеко за рамки аппаратного обеспечения, — сказал Патрис Ле Марр (Patrice Le Marre), генеральный директор LANDI Global. — Мы стремимся расширить возможности глобальной торговой экосистемы за счет технологий и прочных партнерских отношений. Сочетая интегрированные решения с глобальной партнерской сетью, мы обеспечиваем возможность бесперебойных и безопасных платежей в каждой точке взаимодействия, ускоряя сближение платежных, коммерческих приложений и цифровых услуг на кассе».

О компании LANDI
Основанная в 2005 году компания LANDI является ведущим поставщиком интеллектуальных POS-терминалов для платежей, оплаты покупок и мобильных услуг, обладающим лидерством в Китае, более чем 700 патентами, а также 130 миллионами развернутых терминалов. Став независимой компанией в 2022 году, LANDI ускорила глобальную экспансию для поддержки цифровой трансформации во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2863614/Payment_Launch.jpg

