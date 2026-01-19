LANDI Global Rayakan 20 Tahun Inovasi dengan Meluncurkan Portofolio Solusi Pembayaran P-Series Generasi Baru

Peluncuran P-Series terwujud melalui proses litbang intensif selama dua tahun. Berkat proses ini, P-Series memenuhi standar keamanan dan kinerja yang terus berkembang di sektor keuangan dan ritel global.

Jati diri LANDI melekat dalam perpaduan skala industri global dan pasar lokal. Setelah menjadi pemimpin pasar selama 20 tahun dan memasang lebih dari 130 juta terminal pembayaran, LANDI memanfaatkan keunggulan ini untuk menghadirkan inovasi kelas dunia yang mampu menjawab kebutuhan di pasar lokal—inovasi yang hanya dapat diberikan oleh pelaku pasar yang benar-benar hadir di pasar lokal.

P-Series: Portofolio Solusi Pembayaran Generasi Baru dengan Fitur Lengkap

P-Series terbaru memadukan dua dekade pengalaman lapangan yang telah teruji dengan teknologi mutakhir. Dirancang untuk transaksi yang aman dan berkinerja tinggi, portofolio ini dilengkapi sistem operasi Android 14 terbaru dan sertifikasi standar keamanan PCI v7.x. Beragam seri produk dalam portofolio ini dirancang untuk memenuhi seluruh kebutuhan merchant modern:

P10 Series: Fleksibilitas unggulan dengan konfigurasi nirkabel dan pemasangan di meja ( countertop ), menghadirkan fitur-fitur pembayaran cerdas dan esensial tanpa mengorbankan keamanan dan kinerja terbaik.

Fleksibilitas unggulan dengan konfigurasi nirkabel dan pemasangan di meja ( ), menghadirkan fitur-fitur pembayaran cerdas dan esensial tanpa mengorbankan keamanan dan kinerja terbaik. P20 Series: Papan ketik ( keyboard ) terbaik di tengah dunia yang semakin berfokus pada layar sentuh. P20 memadukan layar sentuh 5 inci dengan tampilan tajam dan keypad fisik untuk memberikan rasa percaya diri ketika bertransaksi, sedangkan P20-R dirancang khusus untuk memberikan keandalan di gerai ritel dengan intensitas tinggi.

Papan ketik ( ) terbaik di tengah dunia yang semakin berfokus pada layar sentuh. P20 memadukan layar sentuh 5 inci dengan tampilan tajam dan fisik untuk memberikan rasa percaya diri ketika bertransaksi, sedangkan P20-R dirancang khusus untuk memberikan keandalan di gerai ritel dengan intensitas tinggi. P30 Series: Kinerja pembayaran yang berpadu dengan kemudahan mutakhir. Dilengkapi layar HD 6,5 inci yang memukau untuk pengalaman imersif, P30 Series juga tersedia dalam versi layar ganda (Dual-Screen) dan varian Tablet 11 inci untuk mendukung konvergensi antara pembayaran dan kebutuhan bisnis.

Satu Ekosistem. Satu Visi.

"Di LANDI, visi kami jauh melampaui perangkat keras," ujar Patrice Le Marre, CEO, LANDI Global. "Kami berkomitmen mendorong perkembangan ekosistem perdagangan global melalui teknologi dan kemitraan yang kuat. Dengan memadukan solusi terintegrasi dan jaringan mitra global, kami mewujudkan layanan pembayaran yang lancar dan aman pada setiap titik interaksi, serta mempercepat konvergensi antara pembayaran, aplikasi bisnis, dan layanan digital pada proses checkout."

Tentang LANDI

Berdiri pada 2005, LANDI adalah pemimpin pasar solusi POS pintar di Tiongkok yang mencakup layanan pembayaran, penyelesaian transaksi (checkout), dan mobilitas. LANDI memiliki 700⁺ hak paten dan telah memasang 130 juta perangkat terminal POS. Sejak beroperasi sebagai perusahaan independen, LANDI semakin gencar berekspansi global guna mendukung transformasi digital di seluruh dunia.

