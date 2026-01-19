LANDI Global célèbre 20 ans d'innovation avec le lancement de la série P, son portefeuille de paiements de nouvelle génération

SINGAPOUR, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- LANDI Global, leader mondial des solutions professionnelles de paiement et de commerce, est fier de marquer son 20e anniversaire en dévoilant son portefeuille de paiements le plus avancé : la série P.

Construit sur 20 ans d'expérience, façonné par deux ans de R&D

Ce lancement est le fruit de plus de deux ans de recherche et développement intensifs, visant à répondre aux besoins évolutifs des secteurs financiers et commerciaux internationaux en matière de sécurité et de performances.

La fusion entre une dimension industrielle mondiale et une proximité locale est profondément ancrée dans l'ADN de LANDI. Avec 20 ans de leadership et plus de 130 millions de terminaux déployés, LANDI tire parti de son expérience considérable pour garantir une innovation de classe mondiale avec l'expertise spécifique au marché que seule une véritable présence locale peut fournir.

La série P : Un portefeuille complet de paiements de nouvelle génération

La nouvelle série P associe deux décennies d'expertise éprouvée sur le terrain à une technologie de pointe. Conçue pour des transactions performantes et sécurisées, la gamme est dotée du dernier système d'exploitation Android 14 et des certifications de sécurité PCI v7.x . Les différentes séries de produits du portefeuille couvrent tous les besoins des commerçants modernes :

Série P10 : Une polyvalence extraordinaire avec des configurations sans fil et de comptoir, offrant des capacités de paiement intelligentes et essentielles sans compromettre la sécurité et les performances de premier ordre.

Une polyvalence extraordinaire avec des configurations sans fil et de comptoir, offrant des capacités de paiement intelligentes et essentielles sans compromettre la sécurité et les performances de premier ordre. Série P20 : Le clavier idéal dans un monde où le tactile est de plus en plus présent. Le P20 combine un écran tactile net de 5 pouces avec un clavier physique pour une utilisation tactile rassurante, tandis que le P20-R est conçu pour offrir une fiabilité optimale dans les environnements de vente au détail à forte intensité.

Le clavier idéal dans un monde où le tactile est de plus en plus présent. Le P20 combine un écran tactile net de 5 pouces avec un clavier physique pour une utilisation tactile rassurante, tandis que le P20-R est conçu pour offrir une fiabilité optimale dans les environnements de vente au détail à forte intensité. Série P30 : Quand la performance de paiement rencontre la commodité avancée. Construit autour d'un superbe écran HD de 6,5 pouces pour une expérience immersive, ou avec la version double écran, complété par une variante tablette de 11 pouces, tous conçus pour soutenir la convergence des besoins en matière de paiement et d'affaires.

Un écosystème. Une vision.

« Chez LANDI, notre vision va bien au-delà du matériel », a déclaré Patrice Le Marre, PDG de LANDI Global. « Nous sommes déterminés à renforcer l'écosystème du commerce international grâce à la technologie et à des partenariats solides. En combinant des solutions intégrées avec un réseau mondial de partenaires, nous permettons des paiements faciles et sécurisés à chaqueniveau, accélérant ainsi la convergence des paiements, des applications commerciales et des services numériques à la caisse. »

A propos de LANDI

Fondée en 2005, LANDI est un fournisseur leader de points de vente intelligents pour le paiement, l'encaissement et la mobilité, avec une position de leader en Chine, plus de 700 brevets et 130 millions de terminaux déployés. Depuis qu'elle est devenue indépendante en 2022, LANDI a accéléré son expansion dans le monde pour soutenir la transformation numérique dans le monde entier.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2863614/Payment_Launch.jpg