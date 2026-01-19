LANDI Global celebra 20 anni di innovazione con il lancio del suo portafoglio di pagamenti P-Series di nuova generazione

SINGAPORE, 19 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- LANDI Global, leader mondiale nel campo delle soluzioni professionali per pagamenti e commercianti, è orgogliosa di celebrare il suo 20° anniversario presentando il suo portafoglio di pagamenti più avanzato: la serie P.

Vent'anni di esperienza, due anni di ricerca e sviluppo

Questo lancio è il risultato di oltre due anni di intensa attività di ricerca e sviluppo ed è progettato per soddisfare le mutevoli esigenze di sicurezza e prestazioni dei settori finanziario e retail a livello globale.

Nel DNA di LANDI è profondamente radicata la fusione tra scala industriale globale e intimità locale. Con 20 anni di leadership e oltre 130 milioni di terminali installati, LANDI sfrutta la sua esperienza senza paragoni per garantire un'innovazione di livello mondiale con la competenza specifica del mercato che solo una vera presenza locale può offrire.

La serie P: un portafoglio completo di pagamenti di nuova generazione

La nuova serie P unisce due decenni di comprovata esperienza sul campo con tecnologie all'avanguardia. Progettata per transazioni sicure e ad alte prestazioni, la gamma è dotata del più recente sistema operativo Android 14 e delle certificazioni di sicurezza PCI v7.x. Le diverse serie di prodotti del portafoglio coprono tutte le esigenze dei commercianti moderni:

  • Serie P10: Versatilità senza pari con configurazioni wireless e da banco, che offrono funzionalità di pagamento intelligenti ed essenziali senza compromettere la sicurezza e le prestazioni migliori della categoria.
  • Serie P20: la tastiera al suo meglio in un mondo sempre più touch. La serie P20 combina un touchscreen nitido da 5 pollici con una tastiera fisica per la sicurezza del tocco, mentre la serie P20-R è concepita per garantire affidabilità in ambienti di vendita al dettaglio ad alta intensità.
  • Serie P30: dove le prestazioni di pagamento incontrano la massima praticità. Costruito intorno a uno straordinario display HD da 6,5 pollici per un'esperienza immersiva, o con la versione Dual-Screen, completato da una variante tablet da 11 pollici, tutti progettati per supportare la convergenza delle esigenze di pagamento e aziendali.

Un ecosistema. Una visione.

"In LANDI, la visione va ben oltre l'hardware", ha dichiarato Patrice Le Marre, CEO di LANDI Global. "Ci impegniamo a potenziare l'ecosistema del commercio globale attraverso tecnologia e solide partnership. Combinando soluzioni integrate con una rete di partner in tutto il mondo, consentiamo pagamenti fluidi e sicuri in ogni punto di contatto, accelerando la convergenza di pagamenti, applicazioni aziendali e servizi di pagamento digitali".

Fondata nel 2005, LANDI è un fornitore leader di POS intelligenti per pagamenti, checkout e mobilità, con una posizione di leadership in Cina, 700 brevetti e 130 milioni di terminali installati. Da quando è diventata indipendente, nel 2022, LANDI ha accelerato la sua espansione globale per supportare la trasformazione digitale in tutto il mondo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863614/Payment_Launch.jpg

