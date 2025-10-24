WUHU, China, 24 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Na nova era da eletrificação inteligente, como a elegância deve ser definida? Como uma nova marca de energia do Chery Group, a LEPAS se posiciona como a "Marca Preferida para uma Vida de Mobilidade Elegante", pioneira em uma nova categoria de "Condução Elegante." A segurança é o alicerce da Condução Elegante. Em 20 de outubro, durante a Cúpula Internacional de Usuários da Chery de 2025, a LEPAS realizou seu primeiro teste público de segurança no Centro de Testes da Chery Longshan em Wuhu, aberto à mídia e revendedores globais — provando que a verdadeira elegância se baseia na segurança sem concessões.

LEPAS realiza seu primeiro teste público de segurança, definindo "Condução Elegante" por meio da segurança

O robusto sistema de segurança do Chery Group segue os princípios de "Todas as Pessoas, Todos os Processos, Todos os Cenários, Todas as Direções e Todos os Mercados", abrangendo 127 padrões de desenvolvimento de segurança e alcançando mais de 95% de precisão em simulação CAE. Construído para atender ao padrão cinco estrelas do Euro NCAP 2026, o LEPAS apresenta um design frontal de três vias de impacto com um layout de assoalho em estrutura "8 longitudinais e 5 laterais". Com 75% de aço e alumínio de alta resistência e 10 airbags, a marca garante uma proteção completa aos ocupantes, otimizando o desempenho em situações de travessias e capotamento ao redor do mundo.

Como modelo principal, o LEPAS L8 incorpora essa filosofia de segurança. Sob o olhar atento da imprensa e de especialistas, o LEPAS L8 concluiu com sucesso três testes rigorosos — Teste de Raspagem de Fundo, Teste de Travessia em Água e Teste de Capotamento — demonstrando força técnica excepcional. No Teste de Raspagem de Fundo, o chassi permaneceu intacto e a bateria não apresentou vazamento, incêndio ou curto-circuito, validando seu excelente design de proteção. Durante o Teste de Travessia em Água, o veículo atravessou água com 600 mm de profundidade sem qualquer infiltração ou falha, comprovando sua forte capacidade de vedação contra água. Mais impressionante ainda, no Teste de Capotamento a 60 km/h — excedendo os padrões de referência — a carroceria manteve a integridade estrutural, graças ao uso de 28 peças em aço estampado a quente de 1.500 MPa e um sistema de retenção completo com 10 airbags para proteção completa dos ocupantes.

Desenvolvido na nova plataforma inteligente Elegant Technology, o LEPAS L8 integra sistemas avançados de três elétricos e um cockpit inteligente centrado no ser humano, garantindo estabilidade, eficiência e conforto. Este teste de segurança não só validou a força tecnológica da LEPAS, mas também reafirmou o seu posicionamento como a "Marca Preferida para uma Vida de Mobilidade Elegante", onde a segurança e a elegância coexistem em perfeita harmonia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803310/3.jpg

FONTE Chery Group