Marka LEPAS błyszczy podczas Międzynarodowego Szczytu Użytkowników Chery 2025, gdzie „Technologia spotyka się z elegancją", aby zdefiniować nowy styl życia

WUHU (Chiny), 4 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- W dniach 17-21 października w Wuhu w prowincji Anhui odbył się Międzynarodowy Szczyt Użytkowników Chery 2025. Jako zupełnie nowa marka Chery Group specjalizująca się w alternatywnych źródłach zasilania, LEPAS zaprezentowała się w serii wydarzeń. W obecności przedstawicieli światowych mediów i dystrybutorów LEPAS zaprezentowała swoje pozycjonowanie jako „Marki preferowanej przez miłośników eleganckiej mobilności".

Doświadczenie eleganckiej jazdy: testy długodystansowe i interaktywne

LEPAS Shines at the 2025 Chery International User Summit, Where "Technology Meets Elegance" to Define a New Way of Life

Globalna podróż pod hasłem „Elegancka jazda - przystanek Chiny" i Fun Test Drive umożliwiły gościom przetestowanie modelu LEPAS L8 w różnych warunkach jazdy na trasie o długości ponad 900 kilometrów. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić zasięg, inteligentną jazdę, komfort i zdolność adaptacyjną pojazdu. W ramach jazdy próbnej na wesoło interaktywne sesje, takie jak przyspieszenie na prostej i slalom, pozwoliły docenić precyzyjne prowadzenie i kontrolę mocy modelu LEPAS L8. Goście mieli również okazję wypróbować system automatycznego parkowania (APA) i zdalnego parkowania (RPA), a dzięki funkcji Vehicle-to-Load (V2L) ekspresy do kawy i grille można było zasilać bezpośrednio z samochodu. Gra polegająca na poszukiwaniu skarbów w schowkach pozwoliła zaprezentować wnętrze pojazdu, ilustrując hasło „Elegancka technologia na co dzień".

Debiut eleganckiego stylu LEPAS: pierwszy na świecie dom eleganckiego stylu życia - LEPAS Elegant Lifestyle House i prezentacja marki definiują istotę elegancji

Podczas szczytu otwarto również pierwszy na świecie dom eleganckiego stylu życia - LEPAS Elegant Lifestyle House. Zaprezentowano w nim modele LEPAS L8, LEPAS L6 i LEPAS L4 w trzech immersyjnych sceneriach - „LEPAS Space", „Memory Lane" i „Time Café". Przyciągnął on wiele znanych osobistości, w tym Ban Ki-moona, 8. sekretarza generalnego ONZ; Ybg. Pana Ng Kai Seng, ministra-radcę ambasady Malezji w Chinach; JeryL Lee, malezyjską piosenkarkę, oraz Sanly Liu, Miss Universe Indonesia 2025.

Podczas prezentacji marki LEPAS i premiery Elegant Technology marka zaprezentowała swój technologiczny fundament - LEPAS Elegant Technology - oraz ogłosiła ceremonię podpisania umowy dotyczącej globalnej dystrybucji i globalny program partnerski Elegant Lifestyle, otwierając nowy rozdział w swojej globalizacji.

Bezpieczeństwo i ekosystem: podstawa zaufania

Podczas szczytu firma LEPAS przeprowadziła pierwsze otwarte testy bezpieczeństwa modelu LEPAS L8, w tym testy Bottom Scraping, Fording Obstacle i Rollover, demonstrując pięciogwiazdkowe standardy bezpieczeństwa i bezkompromisową elegancję opartą na bezpieczeństwie. Wraz z robotem AiMOGA firmy Chery Group i wystawą ekosystemu obejmującą różnorodne scenariusze stylu życia, firma LEPAS rozjaśniła szczyt i wyznaczyła nowy standard eleganckiej jazdy w erze alternatywnych źródeł energii.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2811327/LEPAS_Shines_at_the_2025_Chery_International_User_Summit.jpg