LEPAS žiari na Medzinárodnom používateľskom samite Chery 2025, kde sa „technológia stretáva s eleganciou" aby definovala nový spôsob života
Nov 03, 2025, 19:02 ET
WUHU, Čína, 4. november 2025 /PRNewswire/ – Od 17. do 21. októbra sa v meste Wuhu v provincii Anhui konal Medzinárodný používateľský samit Chery 2025. LEPAS, ako značka skupiny Chery Group zameraná výlučne na vozidlá poháňané novou energiou, prezentovala svoj charakter prostredníctvom série aktivít. Za prítomnosti zástupcov globálnych médií a distribútorov spoločnosť LEPAS uviedla svoju pozíciu „preferovanej značky pre elegantný mobilný život".
Elegantný zážitok z jazdy: testovanie na dlhé vzdialenosti a interaktívne testovanie
Vďaka globálnej ceste elegantnej jazdy (zastávka v Číne) a zábavnej testovacej jazde si mohli hostia vyskúšať model LEPAS L8 v rôznych jazdných prostrediach na vzdialenosť viac ako 900 kilometrov. Účastníci testovali dojazd, inteligenciu jazdy, pohodlie a prispôsobivosť. V rámci zábavnej testovacej jazdy zdôraznili interaktívne cvičenia, ako napríklad zrýchlenie v priamom smere a slalom, presné ovládanie a kontrolu výkonu modelu LEPAS L8. Hostia si tiež mohli vyskúšať automatického parkovacieho asistenta (APA) a diaľkovo ovládaného parkovacieho asistenta (RPA), zatiaľ čo funkcia vehicle-to-load (V2L) napájala kávovary a grily priamo na mieste. Hra s hľadaním pokladu v úložnom priestore predstavila dizajn interiéru vozidla a ilustrovala „elegantnú technológiu pre každodenný život".
Premiéra elegantného štýlu LEPAS: prvý dom elegantného životného štýlu a prezentácia značky LEPAS na svete definujú podstatu „elegancie"
Počas samitu bol otvorený aj prvý dom elegantného životného štýlu LEPAS na svete. Priestor integroval modely LEPAS L8, LEPAS L6 a LEPAS L4 do troch pohlcujúcich scén – „LEPAS Space", „Memory Lane" a „Time Café". Prilákal množstvo verejne známych osobností vrátane Ban Ki-moona, 8. generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov; Ybg. pána NG KAI SENG, ministerský radca Veľvyslanectva Malajzie v Číne; JeryL Lee, malajzijskej speváčky; a Sanly Liu, Miss Universe Indonézia 2025.
Na prezentácii značky LEPAS a elegantnej technológie značka odhalila svoj technologický základ – LEPAS Elegant Technology – a oznámila slávnostné podpísanie globálnej distribučnej zmluvy a globálny partnerský program Elegant Lifestyle, čím začala novú kapitolu svojej globalizácie.
Bezpečnosť a ekosystém: základ dôvery
Počas samitu spoločnosť LEPAS uskutočnila svoj prvý otvorený bezpečnostný test pre LEPAS L8, vrátane testov odolnosti voči poškriabaniu spodku, brodeniu cez prekážky a prevráteniu, čím preukázala svoje päťhviezdičkové bezpečnostné štandardy a nekompromisnú eleganciu založenú na bezpečnosti. Spolu s robotom AiMOGA od skupiny Chery Group a výstavou ekosystému pokrývajúcou rôzne scenáre životného štýlu, LEPAS rozžiaril samit a nastolil nový štandard pre elegantnú jazdu v ére novej energie.
