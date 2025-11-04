LEPAS Tampil Luar Biasa di Ajang 2025 Chery International User Summit, Memadukan "Teknologi dengan Unsur-Unsur Elegan" sebagai Gaya Hidup Baru

Lewat rangkaian aktivitas "Global Journey of Elegant Driving (China Stop)" dan "Fun Test Drive", para peserta menjajal LEPAS L8 dan menempuh berbagai kondisi jalan sepanjang lebih dari 900 kilometer. Uji berkendara ini mencakup performa jarak tempuh, sistem berkendara cerdas, kenyamanan, dan kemampuan mobil dalam beradaptasi. Dalam sesi "Fun Test Drive", peserta merasakan langsung keunggulan sistem pengendalian dan tenaga LEPAS L8 ketika berakselerasi lurus dan bermanuver slalom. Fitur-fitur LEPAS L8 seperti Automatic Parking Assist (APA) dan Remote Parking Assist (RPA) juga menjadi sorotan, sedangkan fitur Vehicle-to-Load (V2L) dapat menyalakan mesin kopi dan alat pemanggang makanan di lokasi acara. Permainan "storage treasure hunt" ikut memperkenalkan desain interior LEPAS L8 yang fungsional, melambangkan konsep "Teknologi Elegan untuk Gaya Hidup Sehari-hari."

Debut Elegan LEPAS: Peresmian LEPAS Elegant Lifestyle House Pertama di Dunia dan Pameran Teknologi "Elegan"

Pada kesempatan yang sama, LEPAS Elegant Lifestyle House yang pertama di dunia resmi dibuka. Ruang pamer ini menampilkan model LEPAS L8, L6, dan L4 di tiga area menarik dengan tema "LEPAS Space", "Memory Lane", dan "Time Café". Acara ini melibatkan banyak sosok ternama, termasuk Ban Ki-moon, Sekretaris Jenderal PBB Kedelapan; Ng Kai Seng, Minister-Counsellor, Kedutaan Besar Malaysia di Tiongkok; penyanyi Malaysia Jeryl Lee; serta Sanly Liu, Miss Universe Indonesia 2025.

Dalam sesi "LEPAS Brand Showcase & Elegant Technology Launch", LEPAS meluncurkan teknologi inti, LEPAS Elegant Technology, serta "Global Distribution Agreement Signing Ceremony" dan "Global Elegant Lifestyle Partner Program" — menandai langkah penting dalam ekspansi global LEPAS.

Keselamatan Berkendara dan Ekosistem: Fondasi Kepercayaan

Di forum ini, LEPAS juga menggelar uji fitur keselamatan berkendara pertama yang dilakukan secara terbuka untuk model LEPAS L8, termasuk tes gesekan bawah mobil (Bottom Scraping), tes genangan air (Fording Obstacle), dan uji guling (Rollover Tests). Seluruh rangkaian tes tersebut membuktikan standar keselamatan berkendara bintang-lima sebagai dasar filosofi LEPAS: unsur elegan yang berlandaskan keamanan berkendara. Selain itu, kolaborasi dengan AiMOGA Robot milik Chery Group dan pameran ekosistem gaya hidup cerdas semakin memperkuat posisi LEPAS sebagai pelopor Mobilitas Elegan pada era energi baru.

SOURCE Chery Group