LEPAS блистает на международном саммите пользователей Chery 2025, где «технологии встречаются с элегантностью», чтобы задать стандарты нового образа жизни

УХУ, Китай, 4 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- С 17 по 21 октября в Уху, провинция Аньхой, прошел Международный саммит пользователей Chery 2025. Являясь совершенно новым брендом автомобилей на новой энергии, входящим в группу Chery Group, LEPAS раскрыл характер бренда, проведя ряд мероприятий. В присутствии представителей мировых СМИ и дистрибьюторов LEPAS продемонстрировал свое позиционирование в качестве «Предпочтительного бренда элегантной мобильности».

Опыт элегантной езды на автомобиле — интерактивные испытания при поездках на большие расстояния

«Мировое путешествие элегантного вождения (с остановкой в Китае) и веселый тест-драйв позволили гостям опробовать разнообразные сценарии вождения LEPAS L8 на протяжении 900 километров. Участники протестировали запас хода, интеллектуальное вождение, комфорт и адаптивность. В ходе веселого тест-драйва интерактивные сеансы, такие как прямолинейное ускорение и слалом, подчеркнули великолепную управляемость и регулирование мощности LEPAS L8. Гости также опробовали автоматическую систему помощи при парковке (APA) и дистанционную систему помощи при парковке (RPA), а функция Vehicle-to-Load (V2L) обеспечила работу кофе-машин и грилей на площадке. Игра по поиску сокровищ продемонстрировала дизайн салона автомобиля, иллюстрируя «Элегантные технологии для повседневной жизни».

Элегантный способ дебюта LEPAS — первый в мире Дом LEPAS Elegant Lifestyle и витрина бренда определяют суть «элегантности»

В ходе саммита также открылся первый в мире Дом LEPAS Elegant Lifestyle. На данном пространстве LEPAS L8, LEPAS L6 и LEPAS L4 были представлены в трех захватывающих сценариях — «LEPAS Space», «Memory Lane» и «Time Café». Данный формат привлек внимание многочисленных общественных деятелей, в том числе Пан Ги Муна (Ban Ki-moon), 8-го Генерального секретаря Организации Объединенных Наций; почетного гостя господина НГ КАЙ СЕНГА (NG KAI SENG), министра-посланника Посольства Малайзии в Китае; певицу из Малайзии Джерил Ли (JeryL Lee); и Санли Лю (Sanly Liu), Мисс Вселенная «Индонезия 2025».

На мероприятиях LEPAS Brand Showcase и Elegant Technology Launch бренд представил свой технологический прорыв — LEPAS Elegant Technology — и объявил о церемонии подписания глобального дистрибьюторского соглашения и партнерской программы Global Elegant Lifestyle, ознаменовав новую главу в своей глобализации.

Безопасность и экосистема — фундамент доверия

Во время саммита LEPAS провела свое первое открытое испытание на безопасность для LEPAS L8, включая испытания на касание препятствия днищем автомобиля, переправу вброд и тесты на опрокидывание, продемонстрировав свои пятизвездочные стандарты безопасности и бескомпромиссную элегантность, основанную на безопасности. Вместе с роботом AiMOGA от Chery Group и демонстрацией экосистемы, охватывающей различные сценарии образа жизни, бренд LEPAS стал звездой саммита и задал новый эталон элегантного вождения в эпоху новой энергии.

