LEPAS zazářila na mezinárodním summitu uživatelů Chery 2025, kde „technologie splňuje eleganci" a určuje nový způsob života
Nov 03, 2025, 18:59 ET
WU-CHU, Čína, 4. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Od 17. do 21. října se ve Wu-chu v provincii An-chuej konal mezinárodní summit uživatelů Chery 2025. Jako zcela nová značka nové energie skupiny Chery představila LEPAS svůj charakter prostřednictvím řady aktivit. Za přítomnosti zástupců globálních médií a distributorů předvedla LEPAS své postavení „preferované značky pro elegantní mobilní život".
Elegantní zážitek z jízdy: testování na dlouhé vzdálenosti a interaktivní testování
Globální cesta elegantní jízdy (zastávka v Číně) a Zábavná zkušební jízda umožnily hostům vyzkoušet si LEPAS L8 v různých jízdních situacích na trase dlouhé přes 900 kilometrů. Účastníci zkoušeli dojezd, inteligentní řízení, komfort a přizpůsobivost. V rámci Zábavné zkušení jízdy zdůraznily interaktivní sekce, jako je zrychlení v přímém směru a slalom, přesné ovládání a kontrolu výkonu modelu LEPAS L8. Hosté také vyzkoušeli funkce automatický parkovací asistent (APA) a dálkový parkovací asistent (RPA), zatímco funkce V2L (technologie, která umožňuje elektromobilu sloužit jako mobilní zdroj energie a napájet externí spotřebiče nebo zařízení) napájela kávovary a grily na místě. Hra na hledání pokladu v úložném prostoru představila design interiéru vozidla a ilustrovala „elegantní technologii pro každodenní život".
Elegantní způsob LEPAS debutuje: první Elegantní dům pro životní styl od LEPASU a prezentace značky na světě definují podstatu „elegance"
Během summitu byl také otevřen první Elegantní dům pro životní styl značky LEPAS na světě. Prostor integroval LEPAS L8, LEPAS L6 a LEPAS L4 do tří imerzivních scén, jež se nazývají „Prostor LEPAS", „Ulička paměti" a „Kavárna čas". Přilákal řadu veřejných osobností, včetně Pan Ki-muna, 8. generálního tajemníka Organizace spojených národů; pana Ng Kai Senga, zástupce vedoucího velvyslanectví Malajsie v Číně; malajskou zpěvačku JeryL Lee a Sanly Liu, Miss Universe Indonesia 2025.
Na prezentaci značky a uvedení elegantní technologie na trh představila LEPAS svůj technologický základ – elegantní technologii LEPAS – a oznámila podpis globální distribuční smlouvy a globální program Partner elegantního životního stylu, čímž zahájila novou kapitolu své globalizace.
Bezpečnost a ekosystém: základ důvěry
Během summitu uspořádala LEPAS první otevřený bezpečnostní test modelu LEPAS L8, který zahrnoval testy odolnosti proti drhnutí o spodek, brodění překážek a převrácení, a demonstrovala tak jeho pětihvězdičkové bezpečnostní standardy a bezvadnou eleganci založenou na bezpečnosti. Společně s robotem AiMOGA skupiny Chery Group a výstavou ekosystému pokrývající různorodé životní scénáře zazářila značka LEPAS na summitu a stanovila nový standard pro elegantní řízení v éře nových energií.
