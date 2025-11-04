LEPASは2025年Chery国際ユーザーサミット（2025 Chery International User Summit）で輝きを放ち、「テクノロジーとエレガンスが融合」して新たなライフスタイルを定義する

蕪湖（中国）、2025年11月4日 /PRNewswire/ -- 10月17日から21日まで、2025年Chery国際ユーザーサミット（2025 Chery International User Summit）が安徽省蕪湖市で開催されました。Chery Groupの新たなエネルギーブランドとして、LEPASは一連の活動を通じてブランドの特徴を表現しました。LEPASは、世界中のメディアや販売代理店の代表者の前で、「エレガントなモビリティライフのための優先ブランド」としての自社の位置付けを披露しました。

エレガントなドライビング体験：遠隔およびインタラクティブなテスト

エレガントなドライビングの世界的旅路（Global Journey of Elegant Driving）（中国編）とファンテストドライブ（Fun Test Drive）では、ゲストが900キロ以上にわたる多様な走行シーンでLEPAS L8を体験しました。参加者は、航続距離、インテリジェント運転、快適性、適応性をテストしました。ファンテストドライブ（Fun Test Drive）では、直線加速やスラロームなどのインタラクティブセッションを通じて、LEPAS L8の正確なハンドリングとパワーコントロールが強調されました。ゲストは自動駐車支援（APA）とリモート駐車支援（RPA）も体験し、車両積載（V2L）機能により、敷地内のコーヒーマシンとグリルに電力が供給されました。収納宝探しゲームでは、車両の内装デザインが紹介され、「日常生活のためのエレガントなテクノロジー」が表現されました。

エレガントなLEPAS の登場：世界初となるLEPAS エレガントライフスタイルハウスとブランドショーケースが「エレガンス」の真髄を表現

サミット期間中には、世界初となるLEPASエレガントライフスタイルハウスもオープンしました。この空間では、LEPAS L8、LEPAS L6、LEPAS L4 を統合し、「LEPAS スペース」、「メモリーレーン」、「タイムカフェ」という 3 つの没入型シーンを実現しました。このイベントには、国連第8代事務総長であるBan Ki-moonをはじめ、マレーシア駐中国大使館の公使参事官であるNg Kai Seng、マレーシア人歌手JeryL Lee、そして2025年ミス・ユニバース・インドネシアのSanly Liuなど、数多くの著名人が集まりました。

LEPASブランドショーケース＆エレガントテクノロジー発表会（LEPAS Brand Showcase & Elegant Technology Launch）で、同ブランドは技術の要であるLEPASエレガントテクノロジーを披露し、グローバル販売契約調印式（Global Distribution Agreement Signing Ceremony）とグローバルエレガントライフスタイルパートナープログラム（Global Elegant Lifestyle Partner Program）を発表し、グローバル化の新たな章を刻みました。

安全性とエコシステム：自信の基盤

サミット期間中、LEPASは、底擦過、渡河障害物、横転テストを含むLEPAS L8の初の公開安全テストを実施し、安全性に基づいた5つ星の安全基準と妥協のない優雅さを実証しました。LEPASは、Chery GroupのAiMOGAロボットや多様なライフスタイルのシナリオを網羅するエコシステム展示とともに、サミットを明るく照らし、新エネルギー時代のエレガントなドライビングの新たな基準を確立しました。

SOURCE Chery Group