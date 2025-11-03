LEPAS brille au 2025 Chery International User Summit, où "la technologie rencontre l'élégance" pour définir un nouveau mode de vie.

WUHU, Chine, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Du 17 au 21 octobre, le 2025 Chery International User Summit s'est tenu à Wuhu, Anhui. En tant que toute nouvelle marque d'énergie du groupe Chery, LEPAS a présenté son caractère de marque à travers une série d'activités. En présence de représentants des médias et des distributeurs du monde entier, LEPAS a présenté son positionnement en tant que "marque préférée pour une vie élégante et mobile".

Expérience de conduite élégante : Tests à distance et tests interactifs

Le Global Journey of Elegant Driving (China Stop) et le Fun Test Drive ont permis aux invités de découvrir la LEPAS L8 à travers de multiples scènes de conduite sur plus de 900 kilomètres. Les participants ont testé l'autonomie, la conduite intelligente, le confort et l'adaptabilité. Lors du Fun Test Drive, des sessions interactives telles que l'accélération en ligne droite et le slalom ont mis en évidence la maniabilité précise et la maîtrise de la puissance de la LEPAS L8. Les clients ont également pu bénéficier de l'aide au stationnement automatique (APA) et de l'aide au stationnement à distance (RPA), tandis que la fonction V2L (Vehicle-to-Load) a permis d'alimenter les machines à café et les grills sur le site. Un jeu de chasse au trésor sur le stockage a mis en valeur le design intérieur du véhicule, illustrant la "Technologie élégante pour la vie quotidienne".

L'Elegant Way de LEPAS fait ses débuts : La première maison de style de vie élégant LEPAS au monde et la vitrine de la marque définissent l'essence de l'"élégance".

La première maison LEPAS Elegant Lifestyle au monde a également été inaugurée lors du sommet. L'espace a intégré LEPAS L8, LEPAS L6 et LEPAS L4 dans trois scènes immersives - "LEPAS Space", "Memory Lane" et "Time Café". Il a attiré de nombreuses personnalités, dont Ban Ki-moon, le 8e secrétaire général des Nations unies, Ybg. M. NG KAI SENG, ministre-conseiller de l'ambassade de Malaisie en Chine ; JeryL Lee, chanteuse malaisienne ; et Sanly Liu, Miss Univers Indonésie 2025.

Lors de la présentation de la marque LEPAS et du lancement de la technologie élégante, la marque a dévoilé sa pierre angulaire technologique, la technologie élégante LEPAS, et a annoncé la cérémonie de signature de l'accord de distribution mondial et le programme mondial des partenaires du style de vie élégant, marquant ainsi un nouveau chapitre dans sa mondialisation.

Sécurité et écosystème : Le fondement de la confiance

Au cours du sommet, LEPAS a organisé son premier test de sécurité ouvert pour la LEPAS L8, y compris des tests de raclage du fond, d'obstacle de gué et de renversement, démontrant ainsi ses normes de sécurité cinq étoiles et son élégance sans compromis fondée sur la sécurité. Avec le robot AiMOGA du groupe Chery et l'exposition de l'écosystème couvrant divers scénarios de style de vie, LEPAS a illuminé le sommet et établi une nouvelle référence pour la conduite élégante dans la nouvelle ère de l'énergie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811327/LEPAS_Shines_at_the_2025_Chery_International_User_Summit.jpg