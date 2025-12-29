LiuGong lança a marca E-Intelligence, redefinindo máquinas de construção ecológicas por meio de valor de ciclo de vida completo

LIUZHOU, China, 29 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- No mês passado, a LiuGong (000528.SZ) apresentou oficialmente sua nova marca E-Intelligence na Conferência Global de Distribuidores de 2025 e no Dia Global do Cliente, realizados em Liuzhou, entre 11 e 26 de dezembro. O lançamento global marca um importante marco na transformação verde da LiuGong e na sua próxima fase de desenvolvimento sustentável.

LiuGong lança a marca E-Intelligence Speed Speed LiuGong lança a marca E-Intelligence (PRNewsfoto/LiuGong)

Centrado no manifesto da marca "RUMO AO VERDE, VAMOS POTENCIALIZAR OS EXTREMOS", o lançamento reforça o compromisso duplo da LiuGong: impulsionar continuamente a indústria de máquinas de construção rumo a um futuro mais sustentável e oferecer produtividade confiável e potente aos clientes — mesmo nas condições operacionais mais extremas — por meio da eletrificação e de tecnologias inteligentes.

Esta atualização da marca sinaliza a transição estratégica da LiuGong, de fabricante tradicional de equipamentos, para fornecedora de soluções de produtividade verde de ciclo de vida completo.

Inovação Tecnológica: Múltiplos Caminhos para "Potencializar os Extremos"

Em sua jornada de eletrificação, a LiuGong não segue um único caminho tecnológico. Em vez disso, a empresa concentra-se em aplicações práticas, construindo um portfólio diversificado e confiável de soluções. Desde sistemas puramente elétricos até híbridos, de alimentação por cabo à troca rápida de baterias, a LiuGong oferece projetos altamente personalizados para ajudar os clientes a alcançar o equilíbrio ideal entre produtividade e custo total de propriedade em diferentes ambientes e condições de operação.

Frio extremo (-30 °C): sistemas remotos de pré-aquecimento e tecnologias de adaptação de baterias a baixas temperaturas reduzem significativamente o tempo de inicialização a frio e melhoram a estabilidade operacional em condições abaixo de zero.

Calor extremo (+50 °C): sistemas avançados de gerenciamento térmico, soluções de resfriamento reforçadas e materiais resistentes ao calor garantem o desempenho estável das baterias e dos controles eletrônicos durante operações contínuas de carga pesada.

Condições de operação especiais: para lidar com desafios como ambientes de alta altitude e ambientes químicos corrosivos, a LiuGong aplica projetos de resfriamento aprimorados, componentes anticorrosivos e proteção de bateria com classificação IP67 para salvaguardar a produtividade principal.

Construindo o ecossistema do futuro: de equipamentos a operações inteligentes

Para LiuGong, a eletrificação é apenas o começo. A visão de longo prazo da empresa é estabelecer um ecossistema inteligente que integre energia, equipamentos, dados e operações. Construído sobre infraestrutura de energia verde, plataformas de operação inteligentes e otimização orientada por dados, esse ecossistema permite a operação coordenada de equipamentos, a utilização eficiente de energia e a melhoria contínua das operações. Por meio de serviços como reciclagem e armazenamento de baterias, a LiuGong visa criar um sistema sustentável de ciclo fechado que abranja todo o ciclo de vida do produto.

Lançamento oficial da "Turnê Global da Aliança Verde de 2026"

Durante o evento de lançamento, LiuGong anunciou oficialmente o início da "Turnê Global da Aliança Verde de 2026". Em parceria com 9 distribuidores e clientes globais, a iniciativa canalizará conquistas selecionadas em negócios sustentáveis para projetos globais de bem-estar público em andamento. A Aliança Verde LiuGong já gerou impactos tangíveis em diversas regiões, incluindo projetos de água potável na África e a construção de cozinhas centrais na Indonésia, melhorando as condições de vida e de aprendizado das comunidades e escolas locais. A cerimônia de lançamento contou com a presença conjunta do Sr. Luo Guobing, presidente da LiuGong, de representantes de parceiros globais e de enviados diplomáticos de diversos países. Olhando para o futuro, a LiuGong convidará mais parceiros para se juntarem à Aliança Verde, levando a visão do programa "Forward Green" para comunidades em todo o mundo e, em conjunto, promovendo um futuro mais verde e sustentável.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=hzQsVrFsJdc

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2852186/820TE.jpg

FONTE LiuGong