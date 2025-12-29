LiuGong запускает бренд E-Intelligence, переопределяя зеленую строительную технику через ценность полного жизненного цикла

ЛЮЧЖОУ, Китай, 29 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- В прошлом месяце компания LiuGong (000528.SZ) официально представила свой новый бренд E-Intelligence на Всемирной конференции дилеров 2025 года и 11•26 Всемирном дне клиента, проведенном в Лючжоу. Глобальный запуск знаменует собой важную веху в зеленой трансформации LiuGong и ее следующем этапе устойчивого развития.

Основанный на манифесте бренда FORWARD GREEN, POWER THE EXTREMES, запуск подчеркивает двойную приверженность LiuGong: постоянно продвигать отрасль строительной техники к более устойчивому будущему и обеспечивать надежную, мощную производительность для клиентов — даже в самых экстремальных условиях эксплуатации — с помощью электрификации и интеллектуальных технологий.

Это обновление бренда сигнализирует о стратегическом переходе LiuGong от традиционного производителя оборудования к поставщику экологически чистых решений для повышения производительности полного жизненного цикла.

Технологические инновации: несколько путей к «энергии экстремальных условий»

На пути электрификации LiuGong не следует ни одному технологическому пути. Вместо этого компания фокусируется на реальных применениях, создавая диверсифицированный и надежный портфель решений. От чистых электрических до гибридных систем, от привязанной мощности до быстрой замены батарей, LiuGong предлагает индивидуальные конструкции, чтобы помочь клиентам достичь оптимального баланса между производительностью и общей стоимостью владения в различных средах и условиях эксплуатации.

Экстремальный холод (-30°C). Системы дистанционного предварительного нагрева и технологии адаптации низкотемпературных аккумуляторов значительно сокращают время холодного запуска и повышают стабильность работы в условиях минусовой температуры.

Экстремальная жара (+50°C). Передовые системы управления температурой, усиленные решения для охлаждения и термостойкие материалы обеспечивают стабильную работу батарей и электронных элементов управления во время непрерывных операций с большой нагрузкой.

Особые условия эксплуатации. Для решения таких проблем, как высотные среды и коррозионные химические условия, LiuGong применяет усовершенствованные конструкции охлаждения, антикоррозионные компоненты и защиту батареи со степенью защиты IP67 для обеспечения производительности.

Построение будущей экосистемы: от оборудования к интеллектуальным операциям

Для LiuGong электрификация — это только начало. Долгосрочное видение компании заключается в создании интеллектуальной экосистемы, которая объединяет энергию, оборудование, данные и операции. Построенная на инфраструктуре зеленой энергетики, интеллектуальных операционных платформах и оптимизации на основе данных, эта экосистема обеспечивает скоординированную работу оборудования, эффективное использование энергии и постоянное улучшение работы. Благодаря таким услугам, как переработка и хранение батарей, LiuGong стремится создать устойчивую систему замкнутого цикла, охватывающую весь жизненный цикл продукта.

Green Alliance Global Tour 2026 официально запущен

Во время мероприятия по запуску компания LiuGong официально объявила о начале Green Alliance Global Tour 2026. В партнерстве с 9 глобальными дилерами и партнерами по работе с клиентами эта инициатива направит отдельные достижения экологичного бизнеса на текущие глобальные проекты в области общественного благосостояния. LiuGong Green Alliance уже оказал ощутимое влияние во многих регионах, включая проекты по очистке питьевой воды в Африке и строительство центральной кухни в Индонезии, улучшив условия жизни и обучения для местных сообществ и школ. Церемония запуска была совместно засвидетельствована г-ном Ло Гобином, президентом LiuGong, представителями глобальных партнеров и дипломатическими посланниками из нескольких стран. Заглядывая в будущее, LiuGong пригласит больше партнеров присоединиться к Green Alliance, привнося видение Forward Green в сообщества по всему миру и совместно продвигая более зеленое и устойчивое будущее.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=hzQsVrFsJdc

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2852159/820TE.jpg