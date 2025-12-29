LiuGong wprowadza markę E-Intelligence, na nowo definiując ekologiczne maszyny budowlane z perspektywy wartości całego cyklu życia

LIUZHOU, Chiny, 29 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- W zeszłym miesiącu firma LiuGong (000528.SZ) oficjalnie zaprezentowała swoją nową markę E-Intelligence na konferencji światowych dealerów 2025 Global Dealer Conference i w ramach światowego dnia klienta 11•26 Global Customer Day, które odbyły się w Liuzhou. Globalna premiera marki stanowi ważny kamień milowy w ekologicznej transformacji firmy LiuGong i kolejnym etapie jej zrównoważonego rozwoju.

Koncentrując się na manifeście marki „FORWARD GREEN, POWER THE EXTREMES" (Ekologiczna przyszłość, wydajność w ekstremalnych warunkach), wprowadzenie marki na rynek podkreśla podwójne zobowiązanie firmy LiuGong: ciągłe dążenie do bardziej zrównoważonej przyszłości branży maszyn budowlanych oraz zapewnienie klientom niezawodnej, wysokiej wydajności nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pracy dzięki elektryfikacji i inteligentnym technologiom.

Ta modernizacja marki sygnalizuje strategiczną transformację firmy LiuGong z tradycyjnego producenta sprzętu w dostawcę ekologicznych rozwiązań zwiększających wydajność w całym cyklu życia produktu.

Innowacje technologiczne: wiele sposobów na zapewnienie wydajności w ekstremalnych warunkach

W swojej podróży ku elektryfikacji firma LiuGong nie skupia się na jednej technologii. Zamiast tego koncentruje się na realnych zastosowaniach, tworząc zróżnicowaną i niezawodną ofertę rozwiązań. Od systemów czysto elektrycznych po hybrydowe, od zasilania przewodowego po szybką wymianę akumulatorów - firma LiuGong dostarcza rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, pomagając im osiągnąć optymalną równowagę między wydajnością a całkowitym kosztem posiadania w różnych środowiskach i warunkach pracy.

Ekstremalne zimno (-30°C): zdalne systemy podgrzewania wstępnego i technologie dostosowujące akumulatory do niskich temperatur znacznie skracają czas rozruchu na zimno i zwiększają stabilność pracy w warunkach poniżej zera.

Ekstremalne upały (+50°C): zaawansowane systemy zarządzania temperaturą, wzmocnione rozwiązania chłodzące i materiały odporne na wysoką temperaturę zapewniają stabilną pracę akumulatorów i układów sterowania elektronicznego podczas ciągłej pracy pod dużym obciążeniem.

Szczególne warunki pracy: aby sprostać wyzwaniom, takim jak środowisko wysokogórskie i korozyjne warunki chemiczne, firma LiuGong stosuje ulepszone systemy chłodzenia, elementy antykorozyjne i ochronę akumulatorów klasy IP67, aby zapewnić podstawową wydajność.

Budowanie ekosystemu przyszłości: od sprzętu do inteligentnych operacji

Dla firmy LiuGong elektryfikacja to dopiero początek. Długoterminową wizją firmy jest stworzenie inteligentnego ekosystemu obejmującego energię, sprzęt, dane i operacje. Oparty na infrastrukturze zielonej energii, inteligentnych platformach operacyjnych i optymalizacji na podstawie danych ekosystem ten umożliwia skoordynowaną pracę sprzętu, efektywne wykorzystanie energii i ciągłe doskonalenie operacyjne. Dzięki usługom takim jak recykling akumulatorów i magazynowanie energii firma LiuGong dąży do stworzenia zrównoważonego systemu zamkniętej pętli obejmującego cały cykl życia produktu.

Oficjalne rozpoczęcie światowej trasy Zielonego Sojuszu „2026 Green Alliance Global Tour"

Podczas uroczystości inauguracyjnej firma LiuGong oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie światowej trasy Zielonego Sojuszu „2026 Green Alliance Global Tour". We współpracy z dziewięcioma globalnymi dealerami i partnerami biznesowymi inicjatywa ta będzie promować wybrane osiągnięcia zrównoważonych przedsiębiorstw w ramach bieżących globalnych projektów społecznych. Zielony Sojusz LiuGong wywarł już namacalny wpływ w wielu regionach, w tym poprzez projekty związane z czystą wodą pitną w Afryce i budowę kuchni centralnej w Indonezji, poprawiając warunki życia i nauki lokalnych społeczności i szkół. W ceremonii inauguracyjnej uczestniczyli prezes LiuGong Luo Guobing, przedstawiciele globalnych partnerów oraz dyplomaci z wielu krajów. Firma LiuGong planuje zaprosić kolejnych partnerów do przyłączenia się do Zielonego Sojuszu, aby szerzyć wizję „Zielonej przyszłości" wśród społeczności na całym świecie i wspólnie budować bardziej ekologiczną i zrównoważoną przyszłość.

