LiuGong lance la marque E-Intelligence et redéfinit les machines de construction écologiques en prenant en compte la valeur du cycle de vie complet

LIUZHOU, Chine, 30 déc. 2025 /PRNewswire/ -- Le mois dernier, LiuGong (000528.SZ) a officiellement dévoilé sa nouvelle marque E-Intelligence lors des évènements « 2025 Global Dealer Conference » et « 11•26 Global Customer Day » organisés à Liuzhou. Ce lancement mondial marque une étape importante dans la transformation écologique de LiuGong et dans sa prochaine phase de développement durable.

Axé sur le slogan de la marque « FORWARD GREEN, POWER THE EXTREMES », le lancement souligne le double engagement de LiuGong : faire progresser en continu l'industrie des machines de construction vers un avenir plus durable et offrir aux clients une productivité fiable et puissante, même dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes, grâce à l'électrification et aux technologies intelligentes.

Ce changement de marque reflète la transition stratégique de LiuGong, qui passe du statut de fabricant d'équipements traditionnels à celui de fournisseur de solutions de productivité verte tout au long du cycle de vie.

Innovation technologique : des voies multiples vers « l'alimentation des extrêmes »

Dans sa stratégie d'électrification, LiuGong ne mise pas sur une voie technologique unique. Au contraire, l'entreprise se concentre sur les applications du monde réel et développe un portefeuille de solutions diversifiées et fiables. Qu'il s'agisse de systèmes purement électriques ou hybrides, de l'alimentation par câble au remplacement rapide des batteries, LiuGong propose des solutions hautement personnalisées pour aider les clients à trouver le meilleur équilibre entre productivité et coût total de possession, quels que soient l'environnement et les conditions d'exploitation.

Froid extrême (-30 °C) : les systèmes de préchauffage à distance et les technologies d'adaptation des batteries à basse température réduisent considérablement le temps de démarrage à froid et améliorent la stabilité opérationnelle lorsque la température est inférieure à 0 °C.

Chaleur extrême (+50 °C) : des systèmes de gestion thermique avancés, des solutions de refroidissement renforcées et des matériaux résistants à la chaleur garantissent la stabilité de la performance des batteries et des commandes électroniques lors des opérations continues à forte charge.

Conditions de fonctionnement particulières : pour relever les défis que représentent les environnements en haute altitude et les environnements chimiques corrosifs, LiuGong mise sur des conceptions de refroidissement améliorées, des composants anticorrosion et une protection des batteries conforme à la certification IP67, afin de préserver la productivité de base.

Construire l'écosystème du futur : des équipements aux opérations intelligentes

Pour LiuGong, l'électrification n'est qu'un début. La vision à long terme de l'entreprise est d'établir un écosystème intelligent qui intègre énergie, équipements, données et opérations. Fondé sur une infrastructure d'énergie verte, des plateformes d'exploitation intelligentes et une optimisation basée sur les données, cet écosystème permet un fonctionnement coordonné des équipements, une utilisation efficace de l'énergie et une amélioration continue de l'exploitation. Grâce à des services tels que le recyclage et le regroupement des batteries, LiuGong vise à créer un système durable en boucle fermée couvrant l'ensemble du cycle de vie du produit.

Lancement officiel du « 2026 Green Alliance Global Tour »

Lors de l'évènement de lancement, LiuGong a officiellement annoncé le début du « 2026 Green Alliance Global Tour » (Tournée mondiale 2026 de l'Alliance verte). En partenariat avec neuf concessionnaires mondiaux et des clients partenaires, l'initiative vise à transformer certaines réalisations commerciales écologiques en projets mondiaux de bien-être public. La Green Alliance de LiuGong a déjà eu un impact concret dans de nombreuses régions, notamment dans le cadre de projets d'accès à l'eau potable en Afrique et de projets de construction de cuisines centrales en Indonésie, améliorant ainsi les conditions de vie et d'apprentissage des communautés et des écoles locales. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de M. Luo Guobing, président de LiuGong, de représentants des partenaires mondiaux et d'envoyés diplomatiques de plusieurs pays. À l'avenir, LiuGong invitera d'autres partenaires à rejoindre la Green Alliance, afin d'apporter la vision « Forward Green » aux communautés du monde entier et de progresser ensemble vers un avenir plus vert et plus durable.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=hzQsVrFsJdc

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2852159/820TE.jpg