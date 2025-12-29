LiuGong Lansir Merek E-Intelligence sebagai Terobosan Alat Berat Konstruksi Ramah Lingkungan yang Memberikan Nilai Tambah Selama Siklus Penggunaan

Dengan slogan "FORWARD GREEN, POWER THE EXTREMES", peluncuran E-Intelligence menegaskan dua komitmen LiuGong: mendorong industri alat berat menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, serta menghadirkan produktivitas yang andal dan mutakhir bagi pelanggan—bahkan untuk kondisi proyek yang paling ekstrem—melalui elektrifikasi dan teknologi cerdas.

Penyegaran merek ini menandai pergeseran strategis LiuGong dari produsen alat berat konvensional menjadi penyedia solusi produktivitas hijau untuk seluruh siklus.

Inovasi Teknologi: Beragam Pendekatan dengan Konsep "Powering the Extremes"

Dalam elektrifikasi, LiuGong tidak terpaku pada satu jalur teknologi. Sebaliknya, LiuGong menitikberatkan penerapan teknologi di dunia nyata dengan membangun portofolio solusi yang beraneka ragam dan andal. Mulai dari sistem dengan tenaga listrik murni hingga hibrida, dari sumber daya terhubung hingga penggantian baterai cepat, LiuGong menawarkan desain sesuai kebutuhan agar pelanggan dapat mencapai keseimbangan optimal antara produktivitas dan biaya kepemilikan dalam berbagai lingkungan proyek dan kondisi kerja.

Suhu Dingin Ekstrem (-30°C): Sistem pre-heating dari jarak jauh dan teknologi adaptasi baterai untuk suhu dingin secara signifikan mempersingkat durasi cold-start dan meningkatkan stabilitas operasional dalam kondisi suhu di bawah nol derajat Celcius.

Suhu Panas Ekstrem (+50°C): Sistem manajemen termal canggih, solusi pendinginan yang lebih optimal, dan material tahan panas menjaga stabilitas kinerja baterai dan pengendalian elektronik saat alat berat menangani beban kerja tinggi dalam waktu lama.

Kondisi Operasi Khusus: Untuk dataran tinggi dan area dengan bahan kimia korosif, LiuGong menerapkan desain sistem pendinginan yang lebih optimal, komponen antikorosi, serta perlindungan baterai berstandar IP67 demi menjaga produktivitas.

Membangun Ekosistem Masa Depan: Dari Alat Berat Menuju Sistem Operasi Cerdas

Bagi LiuGong, elektrifikasi merupakan titik awal. Berdasarkan visi jangka panjang, LiuGong ingin membangun ekosistem cerdas yang menyatukan sistem energi, peralatan, data, dan operasional. Berbasiskan infrastruktur energi hijau, platform operasional cerdas, dan optimalisasi berbasiskan data, ekosistem ini memfasilitasi koordinasi alat berat, penggunaan energi secara efisien, serta peningkatan operasional secara berkelanjutan. Melalui sejumlah layanan seperti daur ulang baterai dan battery banking, LiuGong bertekad mengembangkan sistem tertutup dan berkelanjutan sepanjang siklus pemakaian produk.

"2026 Green Alliance Global Tour" Resmi Diluncurkan

Di ajang tersebut, LiuGong juga meluncurkan "2026 Green Alliance Global Tour." Bekerja sama dengan sembilan agen penyalur global dan mitra pelanggan, inisiatif ini akan menyalurkan beberapa capaian bisnis hijau dalam proyek kesejahteraan publik di berbagai negara. LiuGong Green Alliance telah memberikan dampak nyata di sejumlah wilayah, termasuk melalui proyek penyediaan air minum bersih di Afrika dan pembangunan dapur sentral di Indonesia, yang meningkatkan kondisi hidup dan belajar masyarakat serta sekolah setempat. Peluncuran inisiatif ini disaksikan oleh President, LiuGong, Luo Guobing, perwakilan mitra global, serta perwakilan diplomatik dari berbagai negara. Ke depan, LiuGong akan mengajak lebih banyak mitra untuk bergabung dalam Green Alliance, serta mengusung visi "Forward Green" untuk berbagai komunitas di seluruh dunia dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

SOURCE LiuGong