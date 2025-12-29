LiuGong lanza la marca E-Intelligence para redefinir la maquinaria de construcción ecológica a través del valor de todo su ciclo de vida

LIUZHOU, China, 29 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El mes pasado, LiuGong (000528.SZ) presentó de manera oficial su nueva marca E-Intelligence en la Conferencia Mundial de Distribuidores 2025 y el Día Mundial del Cliente 11•26 celebrados en Liuzhou. El lanzamiento mundial marca un hito importante en la transformación ecológica de LiuGong y su próxima fase de desarrollo sostenible.

El lanzamiento se centra en el manifiesto de la marca "FORWARD GREEN, POWER THE EXTREMES" (El avance hacia lo verde potencia los extremos) y destaca el doble compromiso de LiuGong: progresar de forma continua en el sector de maquinaria de construcción hacia un futuro más sostenible y brindar productividad confiable y poderosa a los clientes, incluso en las condiciones operativas más extremas, a través de electrificación y tecnologías inteligentes.

Esta actualización de marca refleja la transición estratégica de LiuGong desde su identidad de fabricante de equipos tradicional a un proveedor de soluciones de productividad ecológica de ciclo de vida completo.

Innovación tecnológica: diversas vías para "potenciar los extremos"

En su trayectoria hacia la electrificación, LiuGong no sigue una sola vía tecnológica. En su lugar, la empresa se centra en aplicaciones del mundo real para crear una cartera de soluciones diversificada y confiable. Desde sistemas totalmente eléctricos hasta sistemas híbridos, desde energía de conexión directa hasta intercambio rápido de baterías, LiuGong ofrece diseños altamente personalizados para ayudar a los clientes a alcanzar el equilibrio óptimo entre productividad y costo total de propiedad en distintos entornos y condiciones operativas.

Frío extremo (-30 °C): los sistemas de precalentamiento remoto y las tecnologías de adaptación de batería a baja temperatura reducen de manera significativa el tiempo de arranque en frío y mejoran la estabilidad operativa en condiciones bajo cero.

Calor extremo (+50 °C): los sistemas avanzados de gestión térmica, las soluciones de enfriamiento reforzadas y los materiales resistentes al calor garantizan un rendimiento estable de las baterías y los controles electrónicos durante operaciones continuas con carga pesada.

Condiciones operativas especiales: para superar desafíos como los que plantean entornos de gran altitud y entornos químicos corrosivos, LiuGong aplica diseños de enfriamiento mejorados, componentes anticorrosión y protección de batería con clasificación IP67 para salvaguardar la productividad central.

Construcción del ecosistema del futuro: desde los equipos hasta las operaciones inteligentes

Para LiuGong, la electrificación es apenas el principio. La visión a largo plazo de la empresa es establecer un ecosistema inteligente que integre energía, equipos, datos y operaciones. Este ecosistema, construido sobre una base de infraestructura de energía verde, plataformas de operación inteligente y optimización basada en datos que permite operar equipos de forma coordinada, utiliza la energía con eficiencia y mejora las operaciones de manera continua. A través de servicios como el reciclaje de baterías y el banco de baterías, LiuGong pretende crear un sistema de circuito cerrado sostenible que contemple el ciclo de vida completo del producto.

Lanzamiento oficial de la "Gira Mundial de la Alianza Verde 2026" (2026 Green Alliance Global Tour)

Durante el evento de lanzamiento, LiuGong anunció oficialmente el inicio de la "Gira Mundial de la Alianza Verde 2026". En colaboración con 9 socios clientes y distribuidores mundiales, la iniciativa canalizará logros comerciales ecológicos seleccionados hacia proyectos globales de bienestar público en curso. La Alianza Verde LiuGong ya ha logrado un impacto tangible en varias regiones, como proyectos de agua potable en África y la construcción de cocinas centrales en Indonesia, mejorando las condiciones de vida y aprendizaje de las comunidades y escuelas locales. La ceremonia de lanzamiento fue presenciada por el Sr. Luo Guobing, presidente de LiuGong, representantes de socios a nivel mundial y enviados diplomáticos de diversos países. De cara al futuro, LiuGong invitará a más socios a unirse a la Alianza Verde para llevar la visión "Forward Green" (Avanzar hacia lo verde) a comunidades de todo el mundo y promover en conjunto un futuro más verde y sostenible.

