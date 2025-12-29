LiuGong uvádza na trh značku E-Intelligence - nová definícia ekologických stavebných strojov s hodnotou po celý životný cyklus
LIUZHOU, Čína, 29. december 2025 /PRNewswire/ -- Minulý mesiac spoločnosť LiuGong (000528.SZ) oficiálne predstavila svoju novú značku E-Intelligence na Globálnej konferencii predajcov 2025 a •Globálnom dni zákazníkov, ktorý sa konal v Liuzhou. Uvedenie na globálny trh predstavuje významný míľnik v zelenej transformácii spoločnosti LiuGong a jej ďalšej fáze udržateľného rozvoja.
Uvedenie na trh, v súlade s manifestom značky „VPRED K EKOLÓGII, NAPÁJANIE EXTRÉMOV" podčiarkuje dvojitý záväzok spoločnosti LiuGong: neustále posúvať odvetvie stavebných strojov smerom k udržateľnejšej budúcnosti a poskytovať zákazníkom spoľahlivú a výkonnú produktivitu – a to aj za najextrémnejších prevádzkových podmienok – prostredníctvom elektrifikácie a inteligentných technológií.
Modernizácia značky signalizuje strategický prechod spoločnosti LiuGong od tradičného výrobcu zariadení k poskytovateľovi ekologických riešení produktivity pre kompletný životný cyklus.
Technologické inovácie: Viaceré cesty k „napájaniu extrémov"
Spoločnosť LiuGong sa na svojej ceste k elektrifikácii neobmedzuje len na jedinú technologickej cesty. Namiesto toho sa zameriava na uplatnenie v reálnom svete a buduje diverzifikované a spoľahlivé portfólio riešení. Od čisto elektrických systémov až po hybridné, od viazaného napájania až po rýchlu výmenu batérií, LiuGong dodáva vysoko prispôsobené konštrukcie, ktoré pomáhajú zákazníkom dosiahnuť optimálnu rovnováhu medzi produktivitou a celkovými nákladmi na vlastníctvo v rôznych prostrediach a prevádzkových podmienkach.
Extrémny chlad (-30 °C): Systémy diaľkového predhrievania a technológie adaptácie batérií na nízke teploty výrazne skracujú čas štartu v chlade a zvyšujú prevádzkovú stabilitu za podmienok s teplotou pod bodom mrazu.
Extrémne teplo (+50 °C): Pokročilé systémy riadenia teploty, zosilnené chladiace riešenia a tepelne odolné materiály zaisťujú stabilný výkon batérií a elektronických ovládacích prvkov pri nepretržitej prevádzke s vysokým zaťažením.
Špeciálne prevádzkové podmienky: V snahe riešiť problémy, ako sú prostredia vo vysokých nadmorských výškach a prostredie s korozívnymi chemikáliami, spoločnosť LiuGong používa vylepšené chladiace systémy, antikorózne komponenty a ochranu batérie so stupňom krytia IP67 na ochranu základnej produktivity.
Budovanie ekosystému budúcnosti: Od vybavenia k inteligentnej prevádzke
Pre LiuGong je elektrifikácia len začiatkom. Dlhodobou víziou spoločnosti je vytvoriť inteligentný ekosystém, ktorý integruje energiu, zariadenia, dáta a prevádzku. Tento ekosystém, postavený na infraštruktúre zelenej energie, inteligentných prevádzkových platformách a optimalizácii na základe dát, umožňuje koordinovanú prevádzku zariadení, efektívne využívanie energie a neustále zlepšovanie prevádzky. Prostredníctvom služieb, ako je recyklácia batérií a batériové banky, sa LiuGong snaží vytvoriť udržateľný uzavretý systém, ktorý pokrýva celý životný cyklus produktu.
Oficiálne spustenie „Svetového turné zelenej aliancie 2026"
Počas úvodného podujatia spoločnosť LiuGong oficiálne oznámila začiatok „Svetového turné zelenej aliancie 2026". V spolupráci s 9 globálnymi predajcami a zákazníckymi partnermi bude táto iniciatíva smerovať vybrané úspechy v oblasti ekologického podnikania do prebiehajúcich globálnych verejnoprospešných projektov. Zelená aliancia LiuGong už priniesla hmatateľný vplyv vo viacerých regiónoch vrátane projektov dodávania čistej pitnej vody v Afrike a výstavby centrálnych kuchýň v Indonézii, ktoré zlepšili životné a vzdelávacie podmienky miestnych komunít a škôl. Slávnostného otvorenia sa spoločne zúčastnili pán Luo Guobing, prezident spoločnosti LiuGong, zástupcovia globálnych partnerov a diplomatickí zástupcovia z viacerých krajín. Spoločnosť LiuGong do budúcnosti pozve ďalších partnerov, aby sa pridali k Zelenej aliancii, čím prinesie víziu „vpred k ekológii" komunitám po celom svete, aby spoločne presadzovali zelenšiu a udržateľnejšiu budúcnosť.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=hzQsVrFsJdc
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2852159/820TE.jpg
