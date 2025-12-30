شركة LiuGong تُطلق علامة E-Intelligence، لإعادة تعريف آلات البناء الخضراء من خلال تعزيز القيمة عبر كامل دورة حياة المنتجات

ليوتشو، الصين، 31 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- في الشهر الماضي، كشفت شركة LiuGong (مؤشر بورصة شنتشن 000528.SZ) رسميًا عن علامتها الجديدة E-Intelligence خلال المؤتمر العالمي للوكلاء لعام 2025 ويوم العملاء العالمي 11•26، المُقامَين في مدينة ليوتشو. يمثل هذا الإطلاق العالمي محطةً بارزة في التحول الأخضر لشركة LiuGong، وبداية مرحلتها التالية من التنمية المستدامة.

انطلاقًا من بيان العلامة التجارية "المُضي قدمًا نحو الاستدامة الخضراء، وتمكين العمل في أقسى الظروف - FORWARD GREEN, POWER THE EXTREMES"، يؤكد الإطلاق التزام LiuGong بالأمرين الآتيين: التقدُّم المستمر بصناعة آلات البناء نحو مستقبل أكثر استدامة، وتقديم إنتاجية موثوقة وقوية للعملاء — حتى في أقسى ظروف التشغيل — عبر حلول الكهرباء والتقنيات الذكية.

إن هذه الترقية في العلامة التجارية تشير إلى انتقال LiuGong الإستراتيجي من شركة مُصنِّعة تقليدية للمعدات إلى مزوّدٍ لحلول الإنتاجية الخضراء عبر كامل دورة الحياة.

الابتكار التكنولوجي: مسارات متعددة نحو "تمكين العمل في أقسى الظروف"

في رحلتها نحو حلول الكهرباء، لا تعتمد LiuGong مسارًا تكنولوجيًا واحدًا فقط. بل تركز الشركة على التطبيقات الواقعية، وتبني محفظة متنوعة وموثوقة من الحلول. من الأنظمة الكهربائية الخالصة إلى الأنظمة الهجينة، ومن مصادر الطاقة السلكية إلى التبديل السريع للبطاريات، فإن شركة LiuGong تقدّم تصاميم عالية التخصيص تساعد العملاء على تحقيق التوازن الأمثل بين الإنتاجية وإجمالي تكلفة التملك، عبر مختلف البيئات وظروف التشغيل.

البرودة الشديدة (-30 درجة مئوية): أنظمة التسخين المُسبق عن بُعد وتقنيات تكيُّف البطاريات مع درجات الحرارة المنخفضة تُقلِّل زمن التحضير للتشغيل في درجات الحرارة الباردة بشكلٍ ملحوظ وتُعزِّز استقرار الأداء في الظروف البيئة دون درجة الصفر.

الحرارة الشديدة (+50 درجة مئوية): تضمن أنظمة الإدارة الحرارية المتقدمة، وحلول التبريد المُعززة، والمواد المقاومة للحرارة أداءً مستقرًا للبطاريات ووحدات التحكم الإلكترونية أثناء التشغيل المستمر ذي الأحمال الثقيلة.

ظروف التشغيل الخاصة: لمواجهة تحديات مثل البيئات عالية الارتفاع والأوساط الكيميائية المسببة للتآكل، تطبق LiuGong تصاميم تبريد محسّنة، ومكونات مقاومة للتآكل، وحماية للبطاريات بمعيار IP67 لضمان الحفاظ على الإنتاجية الأساسية.

بناء منظومة المستقبل: من المعدات إلى العمليات الذكية

بالنسبة لشركة LiuGong، تمثل حلول الكهرباء مجرد بداية. تتمثل الرؤية طويلة الأمد للشركة في إنشاء منظومة ذكية تجمع بين الطاقة والمعدات والبيانات والعمليات التشغيلية. واستنادًا إلى البنية التحتية التي تعمل بالطاقة الخضراء، ومنصات التشغيل الذكية، والتحسينات القائمة على البيانات، تُمكّن هذه المنظومةُ التشغيلَ المُنسق للمعدات، وتُعزِّز كفاءة استخدام الطاقة مع التحسين المستمر في الأداء التشغيلي. من خلال خدمات مثل إعادة تدوير البطاريات وأنظمة بنوك البطاريات، تسعى LiuGong إلى إنشاء نظام مستدام ومغلق الدائرة يغطي دورة حياة المنتج بالكامل.

الإطلاق الرسمي لـ "جولة التحالف الأخضر العالمية 2026"

خلال حدث الإطلاق، أعلنت شركة LiuGong رسميًا عن انطلاق "جولة التحالف الأخضر العالمية 2026". بالشراكة مع 9 وكلاء عالميين وشركاء من العملاء، ستقوم المبادرة بتحويل مجموعة مختارة من إنجازات الأعمال الخضراء إلى مشاريع خيرية عامة مستمرة عالمية. لقد حقق تحالف LiuGong الأخضر بالفعل أثرًا ملموسًا في عدة مناطق، من بينها مشاريع توفير مياه الشرب النظيفة في أفريقيا، وبناء المطابخ المركزية في إندونيسيا؛ لتحسين ظروف المعيشة والتعلم للمجتمعات المحلية والمدارس. شهد حفل الإطلاق السيد Luo Guobing، رئيس شركة LiuGong، وممثلين عن الشركاء العالميين، ومبعوثين دبلوماسيين من عدة دول. بالنظر إلى المستقبل، ستدعو LiuGong مزيدًا من الشركاء للانضمام إلى التحالف الأخضر، لإيصال رؤية "المُضي قدمًا نحو الاستدامة الخضراء - Forward Green" إلى المجتمعات حول العالم وتعزيز مستقبل أكثر خضرة واستدامة بشكلٍ مشترك.

