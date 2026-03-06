LiuGong na CONEXPO 2026 | Soluções elétricas e integradas

LAS VEGAS, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A LiuGong (000528.SZ) apresentou 13 máquinas de diferentes linhas de produtos na CONEXPO-CON/AGG 2026, sob o tema "Clientes exigentes. Equipamentos resistentes", abrangendo aplicações desde construção urbana até pedreiras, mineração e projetos de infraestrutura em grande escala.

Soluções elétricas que reduzem os custos operacionais

Foto de grupo no estande da LiuGong, CONEXPO 2026 (PRNewsfoto/LiuGong)

Entre as máquinas apresentadas estavam a escavadeira 922FE com emissão zero, e as carregadeiras sobre rodas 870HE e 820TE, representando a crescente linha de produtos elétricos da LiuGong no mercado americano. Essas máquinas oferecem custos operacionais inferiores em mais de 40%, graças à redução do desgaste de peças, fluidos e filtros, além da manutenção simplificada. O funcionamento silencioso e o torque instantâneo tornam esses equipamentos adequados para construção urbana, demolição e projetos do setor público sensíveis às emissões.

Os equipamentos elétricos da LiuGong operam atualmente em mais de 60 países, com vendas acumuladas superiores a 60.000 unidades.

Equipamentos a diesel para aplicações de alta capacidade

Para aplicações em serviços pesados, a LiuGong apresentou a escavadeira 952F e a carregadeira sobre rodas 856T equipadas com motores Cummins Tier 4 Final / Stage V. Desenvolvidas para projetos nas áreas de mineração, extração em pedreiras e infraestrutura de grande escala, essas máquinas priorizam a durabilidade e a operação contínua em ambientes remotos e desafiadores.

Equipamentos de precisão que protegem as margens dos projetos

A LiuGong também apresentou equipamentos especiais, como a motoniveladora 4215D e o rolo compactador 6608F, destacando seus recursos em nivelamento e compactação de precisão. Tecnologias avançadas de precisão de nivelamento e compactação integrada ajudam a reduzir o retrabalho associado à remoção de material, substituição de pavimento e remobilização da equipe, possibilitando aos clientes manter os cronogramas e controlar os custos operacionais.

Ecossistema de equipamentos unificado

A incorporação da escavadeira TD16N completa a linha de produtos da LiuGong nas principais categorias de terraplenagem. Os sistemas padronizados de telemática e diagnóstico permitem um monitoramento consistente e suporte de serviço em vários tipos de máquinas, simplificando a gestão da frota e as operações de pós-venda.

Participação do cliente

Além da exposição de equipamentos, a LiuGong organizou sua série de podcasts "Tough Customer Talk" no estande F18033, nos quais clientes e revendedores contam suas experiências reais e comentam sobre o desempenho, a confiabilidade e o impacto comercial das máquinas da LiuGong.

"Clientes exigentes não têm tempo para complexidades", afirmou Andrew Ryan, presidente da LiuGong North America. Eles precisam de um parceiro em quem possam confiar para realizar todo o trabalho, desde a primeira escavação até o nivelamento final. Nosso objetivo é fornecer equipamentos duráveis e eficientes, com suporte fornecido por uma rede de serviços unificada."

Criando valor por meio da cooperação

Quatro dias antes da CONEXPO-CON/AGG, a LiuGong North America realizou uma conferência de revendedores com duração de dois dias, que reuniu revendedores locais para discutir as tendências do setor e suas estratégias de desenvolvimento futuro. Os representantes dos revendedores também foram convocados para falar sobre suas práticas de mercado e histórias de sucesso. As trocas de informações detalhadas fortaleceram ainda mais as parcerias e estabeleceram uma base sólida para a expansão contínua do mercado.

Em 4 de março, a LiuGong e a Cummins comemoraram 30 anos de parceria global. Até hoje, mais de 300.000 máquinas LiuGong em todo o mundo foram equipadas com motores Cummins, enquanto a Guangxi Cummins produziu mais de 300.000 motores desde a sua fundação, refletindo a força dessa antiga parceria.

Compromisso com o mercado americano

Em 2 de março, a LiuGong convocou uma coletiva de imprensa com a presença de quase 50 importantes veículos de comunicação do setor e da grande mídia. Luo Guobing, presidente da LiuGong; Li Dongchun, vice-presidente da LiuGong; e Andrew Ryan, presidente da LiuGong North America, divulgaram a mais recente estratégia da empresa e responderam às perguntas da imprensa sobre as tendências do setor e os planos de desenvolvimento futuro. Ao expandir suas linhas de produtos e se dedicar ao atendimento ao cliente, a LiuGong reafirmou seu compromisso de longo prazo com o mercado local. A empresa continuará a ampliar suas ofertas para atender às crescentes necessidades dos locais de trabalho, fornecendo soluções confiáveis e completas para uma ampla gama de aplicações.

