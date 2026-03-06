CONEXPO 2026でのLiuGong | 電動および統合ソリューション

ラスベガス、2026年3月7日 /PRNewswire/ -- LiuGong（000528.SZ）は、CONEXPO-CON/AGG 2026にて「Tough Customers. Tough Equipment.（過酷な現場には、頑強な機器を）」をテーマに、複数の製品ラインにわたる13台の重機を展示し、都市建設から採石、採掘、大規模インフラプロジェクトまでの用途をカバーしました。

運用コストを削減する電動ソリューション

Group Photo at LiuGong Booth, CONEXPO 2026

展示された主要な機械には、ゼロエミッションの922FE油圧ショベル、870HEおよび820TEホイールローダーが含まれ、アメリカ市場で拡大するLiuGongの電動ポートフォリオを示しています。これらの機械は、摩耗部品、油脂類、フィルターの削減、およびメンテナンスの簡素化により、運用コストを40%以上削減します。静音性と瞬時のトルク発生により、都市部の建設、解体、排出ガス規制への配慮が求められる公共部門のプロジェクトに適しています。

LiuGongの電動機器は現在60カ国以上で稼働しており、累計販売台数は6万台を超えています。

高生産用途向けのディーゼル機器

重負荷用途に向けて、LiuGongはCumminsのTier 4 Final/Stage Vエンジンを搭載した952F油圧ショベルと856Tホイールローダーを展示しました。採石、採掘、および大規模インフラプロジェクト用に設計されたこれらの機械は、過酷な環境や遠隔地における耐久性と連続稼働を重視しています。

プロジェクトの利益率を守る精密機器

LiuGongはまた、4215Dモーターグレーダーや6608Fローラーなどの特殊機器も展示し、精密な整地（グレーディング）や締固めにおける能力を強調しました。高度なグレーディング精度と統合締固め技術により、材料の撤去や舗装の再施工、作業員の再配置に伴う手戻りを減らし、顧客が工期を維持しつつ運用コストを管理できるようにします。

統合機器エコシステム

TD16Nドーザーの追加により、LiuGongは主要な土工機械カテゴリー全体をカバーする製品ラインアップを整えました。標準化されたテレマティクスおよび診断システムにより、複数の機種にわたって一貫したモニタリングとサービスサポートが可能になり、フリート管理とアフターサービス業務が簡素化されます。

顧客とのエンゲージメント

機器展示に加え、LiuGongはブースF18033にて、オンサイトのポッドキャストシリーズ「Tough Customer Talk」を開催しました。顧客やディーラーが登壇し、LiuGong製機械の性能、信頼性、およびビジネスへの影響に関する実体験や洞察を共有しました。

LiuGong North Americaの社長であるAndrew Ryan氏は次のように述べています。「厳しい現場に向き合う顧客には、複雑さに時間を取られている余裕はありません。彼らは、最初の掘削から最終的な整地まで、仕事の全工程において信頼できる一社のパートナーを必要としています。私たちの目標は、統合されたサービスネットワークを通じて、耐久性が高く効率的な機器を提供することです。」

協力による価値の創造

CONEXPO-CON/AGGの4日前、LiuGong North Americaは2日間のディーラー・カンファレンスを開催し、現地のディーラーが一堂に会して業界トレンドや将来の発展戦略について議論しました。ディーラーの代表者も招かれ、市場での実践事例や成功談を共有しました。この深い交流によりパートナーシップがさらに強化され、継続的な市場拡大のための強固な基盤が築かれました。

3月4日、LiuGongとCumminsはグローバルな協力関係の30周年を迎えました。現在までに、世界中で30万台以上のLiuGong製機械にCummins製エンジンが搭載されており、広西カミンズ（Guangxi Cummins）は設立以来30万基以上のエンジンを生産してきました。これは長年にわたる強固なパートナーシップを反映しています。

アメリカ市場への取り組み

3月2日、LiuGongは記者会見を開催し、50近い主要な業界メディアおよび一般メディアが出席しました。LiuGongの社長であるLuo Guobing氏、副社長のLi Dongchun氏、およびLiuGong North America社長のAndrew Ryan氏が最新戦略を発表し、業界動向や将来の発展計画に関する報道陣の質問に答えました。拡大されたポートフォリオと顧客重視の取り組みを通じて、LiuGongは現地市場に対する長期的なコミットメントを再確認しました。同社は、進化する現場の要求に応えるべく製品ラインナップを広げ続け、幅広い用途に信頼性の高い包括的なソリューションを提供していきます。

SOURCE LiuGong