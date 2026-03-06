류공, 콘엑스포 2026에서 전동화 및 통합 장비 솔루션 공개

라스베이거스, 2026년 3월 6일 /PRNewswire/ -- 류공(LiuGong, 000528.SZ)이 콘엑스포-CON/AGG(CONEXPO-CON/AGG) 2026에서 '까다로운 고객, 까다로운 장비(Tough Customers. Tough Equipment)'를 주제로 총 13종의 장비를 선보였다. 이번 전시는 도시 건설부터 채석, 광산, 대형 인프라 프로젝트까지 다양한 작업 환경을 아우르는 제품군으로 구성됐다.

운영 비용 절감을 위한 전동 솔루션

Group Photo at LiuGong Booth, CONEXPO 2026

이번 전시에서는 무배출 922FE 굴착기, 870HE 및 820TE 휠 로더 등 류공의 미국 시장 전동 장비 포트폴리오를 대표하는 제품들이 소개됐다. 이 장비들은 마모 부품, 오일 및 필터 사용 감소와 간소화된 유지보수를 통해 운영 비용을 40% 이상 절감할 수 있다. 저소음 작동과 즉각적인 회전력 특성 덕분에 도시 건설, 철거 작업, 배출 규제가 엄격한 공공 프로젝트에 적합하다.

현재 류공의 전동 장비는 60개국 이상에서 운영되고 있으며 누적 판매량은 6만 대를 넘어섰다.

고생산성 작업을 위한 디젤 장비

중장비 응용 분야를 위해 류공은 Cummins Tier 4 Final / Stage V 엔진을 탑재한 952F 굴착기와 856T 휠 로더를 선보였다. 이 장비들은 채석, 광산, 대형 인프라 프로젝트 등 고강도 작업 환경을 위해 설계됐으며, 혹독하고 원격지 환경에서도 안정적인 연속 작업이 가능하도록 내구성과 생산성을 강조했다.

프로젝트 수익성을 보호하는 정밀 장비

류공은 4215D 모터 그레이더와 6608F 롤러 등 특수 장비도 공개하며 정밀한 토공 작업 및 다짐 기술 역량을 강조했다. 뛰어난 등급 정확도와 통합 다짐 기술은 자재 제거, 포장 재시공, 작업 인력 재배치 등으로 발생하는 재작업을 줄여 프로젝트 일정 준수와 운영 비용 관리에 도움을 준다.

통합 장비 생태계

TD16N 도저의 추가로 류공은 주요 토공 장비 분야 전반을 아우르는 제품 커버리지를 완성했다. 표준화된 텔레매틱스 및 진단 시스템을 통해 다양한 장비 유형에서 일관된 모니터링과 서비스 지원이 가능해지며, 이는 장비 운영 관리와 사후 서비스 운영을 더욱 간소화한다.

고객 참여

장비 전시와 함께 류공은 부스 F18033에서 현장 팟캐스트 시리즈 '까다로운 고객의 대화(Tough Customer Talk)'를 진행했으며, 고객과 딜러가 류공 장비의 성능과 신뢰성, 그리고 실제 비즈니스에 미치는 영향에 대한 경험과 인사이트를 공유했다.

류공 북미(LiuGong North America)의 앤드루 라이언(Andrew Ryan) 사장은 "까다로운 고객들은 복잡한 절차에 낭비할 시간이 없다"고 말했다. 이어 "그들은 첫 굴착의 순간부터 마지막 마무리 작업까지 전체 프로젝트를 맡길 수 있는 단 하나의 신뢰할 수 있는 파트너를 필요로 한다. 우리의 목표는 통합 서비스 네트워크를 통해 지원되는 내구성 있고 효율적인 장비를 제공하는 것"이라고 덧붙였다.

협력을 통한 가치 창출

CONEXPO-CON/AGG 개최 4일 전, 류공 북미는 이틀간 딜러 콘퍼런스를 열어 지역 딜러들과 산업 트렌드와 향후 발전 전략을 논의했다. 딜러 대표들은 각 시장에서의 성공 사례와 운영 경험을 공유했다. 이러한 심도 있는 교류는 파트너십을 강화하고 향후 시장 확대를 위한 기반을 마련했다.

3월 4일, 류공과 커민스(Cummins)는 글로벌 협력 30주년을 기념했다. 현재까지 전 세계 30만 대 이상의 류공 장비가 커민스 엔진을 탑재했으며, 광시 커민스(Guangxi Cummins)는 설립 이후 30만 대 이상의 엔진을 생산해 양사의 장기적인 협력 관계를 입증했다.

미국 시장에 대한 지속적 투자

3월 2일, 류공은 약 50개 주요 산업 및 주류 언론이 참석한 기자회견을 개최했다. 류공의 뤄궈빙(Luo Guobing) 사장, 리둥춘(Li Dongchun) 부사장, 류공 북미의 앤드루 라이언 사장이 참석해 회사의 최신 전략을 발표하고 업계 동향 및 향후 발전 계획에 대한 언론 질의에 답했다. 류공은 확대된 제품 포트폴리오와 고객 중심 전략을 통해 미국 시장에 대한 장기적인 투자 의지를 다시 한번 강조했다. 회사는 변화하는 현장 요구에 대응하기 위해 제품과 서비스를 지속적으로 확대하며 다양한 산업 분야에 신뢰할 수 있는 종합 솔루션을 제공할 계획이다.

SOURCE LiuGong