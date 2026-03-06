LiuGong на выставке CONEXPO 2026 | Электрические и интегрированные решения

News provided by

LiuGong

Mar 06, 2026, 15:52 ET

ЛАС-ВЕГАС, 6 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания LiuGong (000528.SZ) представила 13 единиц техники из различных продуктовых линеек на выставке CONEXPO-CON/AGG 2026 под девизом «Серьезные заказчики. Серьезная техника» (Tough Customers. Tough Equipment), продемонстрировав решения для широкого спектра задач — от городского строительства до карьерных работ, горнодобывающей промышленности и крупных инфраструктурных проектов.

Электрические решения для снижения эксплуатационных расходов 

Continue Reading
Group Photo at LiuGong Booth, CONEXPO 2026
Group Photo at LiuGong Booth, CONEXPO 2026

Среди представленных машин были экскаватор 922FE с нулевым уровнем выбросов, а также колесные погрузчики 870HE и 820TE, демонстрирующие расширяющийся портфель электрической техники LiuGong на американском рынке. Эти машины обеспечивают снижение эксплуатационных затрат более чем на 40% за счет уменьшения количества изнашиваемых деталей, технических жидкостей и фильтров, а также упрощенного технического обслуживания. Их бесшумная работа и мгновенный крутящий момент делают их пригодными для городского строительства, демонтажных работ и проектов государственного сектора с жесткими требованиями к уровню выбросов.

В настоящее время электрическая техника LiuGong эксплуатируется более чем в 60 странах, а совокупный объем продаж превышает 60.000 единиц.

Дизельное оборудование для больших нагрузок и тяжелых условий эксплуатации

Для больших нагрузок и тяжелых условий эксплуатации компания LiuGong предлагает экскаватор 952F и колесный погрузчик 856T с двигателями Cummins Tier 4 Final / Stage V. Эти машины предназначены для карьерных работ, добычи полезных ископаемых и масштабных инфраструктурных проектов, где ключевыми требованиями являются прочность конструкции и возможность непрерывной работы на сложных и трудно доступных площадках.

Высокоточная техника, защищающая рентабельность проектов

Компания LiuGong также представила специализированную технику, включая автогрейдер 4215D и дорожный каток 6608F, продемонстрировав свои возможности в области высокоточного профилирования и уплотнения грунта. Высокая точность планировки и интегрированные технологии уплотнения позволяют сократить объем переделок, связанных с повторным удалением материалов, заменой дорожного покрытия и повторной мобилизацией рабочих бригад, что позволяет клиентам соблюдать графики и контролировать эксплуатационные расходы.

Единая экосистема оборудования

Бульдозер TD16N дополняет ассортимент продукции LiuGong в основных категориях техники для земляных работ. Стандартизированные системы телематики и диагностики обеспечивают единый мониторинг и сервисную поддержку различных типов машин, упрощая управление парком и послепродажное обслуживание.

Взаимодействие с клиентами

Помимо демонстрации техники, компания LiuGong провела на своем стенде F18033 серию подкастов «Разговор с серьезными клиентами» (Tough Customer Talk), где клиенты и дилеры делились практическим опытом эксплуатации техники LiuGong, а также обсуждали ее производительность, надежность и влияние на бизнес-показатели.

«Серьезным клиентам некогда разбираться со сложностями, — поделился Эндрю Райан (Andrew Ryan), президент компании LiuGong North America. — Им нужен один надежный партнер на протяжении всего проекта — от первой выемки грунта до завершающей планировки. Наша цель — поставлять долговечное и эффективное оборудование, поддерживаемое единой сервисной сетью».

Создание ценности посредством сотрудничества

За четыре дня до начала CONEXPO-CON/AGG компания LiuGong North America провела двухдневную конференцию для дилеров, собрав местных партнеров для обсуждения тенденций отрасли и будущих стратегий развития. Представители дилерских компаний также поделились своими рыночными практиками и историями успеха. Этот содержательный диалог способствовал дальнейшему укреплению партнерских отношений и созданию прочной основы для дальнейшего расширения рыночного присутствия.

4 марта компании LiuGong и Cummins отметили 30-летие их глобального сотрудничества. На сегодняшний день более 300.000 машин LiuGong во всем мире оснащены двигателями Cummins, а компания Guangxi Cummins с момента своего основания произвела более 300.000 двигателей, что свидетельствует о прочности многолетнего партнерства.

Приверженность американскому рынку

2 марта компания LiuGong провела пресс-конференцию, на которой присутствовали почти 50 ведущих отраслевых и общенациональных СМИ. Ло Гобин (Luo Guobing), президент LiuGong; Ли Дунчунь (Li Dongchun), вице-президент LiuGong, и Эндрю Райан (Andrew Ryan), президент компании LiuGong North America, представили новую стратегию компании и ответили на вопросы журналистов о тенденциях отрасли и планах дальнейшего развития. Расширяя ассортимент своей продукции и активно взаимодействуя с клиентами, LiuGong вновь подтвердила свою долгосрочную приверженность американскому рынку. Компания намерена и в дальнейшем расширять свои портфель с учетом меняющихся требований строительных площадок, предлагая надежные и комплексные решения для широкого спектра задач.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2926770/DSC00158.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

LiuGong auf der CONEXPO 2026 | Elektrische und integrierte Lösungen

LiuGong auf der CONEXPO 2026 | Elektrische und integrierte Lösungen

LiuGong (000528.SZ) präsentierte auf der CONEXPO-CON/AGG 2026 unter dem Motto „Tough Customers. Tough Equipment" 13 Maschinen aus mehreren...
LiuGong à la CONEXPO 2026 | Solutions électriques et intégrées

LiuGong à la CONEXPO 2026 | Solutions électriques et intégrées

LiuGong (000528.SZ) a présenté 13 machines dans plusieurs gammes de produits à la CONEXPO-CON/AGG 2026 sous le thème « Tough Customers. Tough...
More Releases From This Source

Explore

Mining & Metals

Mining & Metals

Mining & Metals

Mining & Metals

Construction & Building

Construction & Building

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

News Releases in Similar Topics