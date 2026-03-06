LiuGong на выставке CONEXPO 2026 | Электрические и интегрированные решения

ЛАС-ВЕГАС, 6 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания LiuGong (000528.SZ) представила 13 единиц техники из различных продуктовых линеек на выставке CONEXPO-CON/AGG 2026 под девизом «Серьезные заказчики. Серьезная техника» (Tough Customers. Tough Equipment), продемонстрировав решения для широкого спектра задач — от городского строительства до карьерных работ, горнодобывающей промышленности и крупных инфраструктурных проектов.

Электрические решения для снижения эксплуатационных расходов

Group Photo at LiuGong Booth, CONEXPO 2026

Среди представленных машин были экскаватор 922FE с нулевым уровнем выбросов, а также колесные погрузчики 870HE и 820TE, демонстрирующие расширяющийся портфель электрической техники LiuGong на американском рынке. Эти машины обеспечивают снижение эксплуатационных затрат более чем на 40% за счет уменьшения количества изнашиваемых деталей, технических жидкостей и фильтров, а также упрощенного технического обслуживания. Их бесшумная работа и мгновенный крутящий момент делают их пригодными для городского строительства, демонтажных работ и проектов государственного сектора с жесткими требованиями к уровню выбросов.

В настоящее время электрическая техника LiuGong эксплуатируется более чем в 60 странах, а совокупный объем продаж превышает 60.000 единиц.

Дизельное оборудование для больших нагрузок и тяжелых условий эксплуатации

Для больших нагрузок и тяжелых условий эксплуатации компания LiuGong предлагает экскаватор 952F и колесный погрузчик 856T с двигателями Cummins Tier 4 Final / Stage V. Эти машины предназначены для карьерных работ, добычи полезных ископаемых и масштабных инфраструктурных проектов, где ключевыми требованиями являются прочность конструкции и возможность непрерывной работы на сложных и трудно доступных площадках.

Высокоточная техника, защищающая рентабельность проектов

Компания LiuGong также представила специализированную технику, включая автогрейдер 4215D и дорожный каток 6608F, продемонстрировав свои возможности в области высокоточного профилирования и уплотнения грунта. Высокая точность планировки и интегрированные технологии уплотнения позволяют сократить объем переделок, связанных с повторным удалением материалов, заменой дорожного покрытия и повторной мобилизацией рабочих бригад, что позволяет клиентам соблюдать графики и контролировать эксплуатационные расходы.

Единая экосистема оборудования

Бульдозер TD16N дополняет ассортимент продукции LiuGong в основных категориях техники для земляных работ. Стандартизированные системы телематики и диагностики обеспечивают единый мониторинг и сервисную поддержку различных типов машин, упрощая управление парком и послепродажное обслуживание.

Взаимодействие с клиентами

Помимо демонстрации техники, компания LiuGong провела на своем стенде F18033 серию подкастов «Разговор с серьезными клиентами» (Tough Customer Talk), где клиенты и дилеры делились практическим опытом эксплуатации техники LiuGong, а также обсуждали ее производительность, надежность и влияние на бизнес-показатели.

«Серьезным клиентам некогда разбираться со сложностями, — поделился Эндрю Райан (Andrew Ryan), президент компании LiuGong North America. — Им нужен один надежный партнер на протяжении всего проекта — от первой выемки грунта до завершающей планировки. Наша цель — поставлять долговечное и эффективное оборудование, поддерживаемое единой сервисной сетью».

Создание ценности посредством сотрудничества

За четыре дня до начала CONEXPO-CON/AGG компания LiuGong North America провела двухдневную конференцию для дилеров, собрав местных партнеров для обсуждения тенденций отрасли и будущих стратегий развития. Представители дилерских компаний также поделились своими рыночными практиками и историями успеха. Этот содержательный диалог способствовал дальнейшему укреплению партнерских отношений и созданию прочной основы для дальнейшего расширения рыночного присутствия.

4 марта компании LiuGong и Cummins отметили 30-летие их глобального сотрудничества. На сегодняшний день более 300.000 машин LiuGong во всем мире оснащены двигателями Cummins, а компания Guangxi Cummins с момента своего основания произвела более 300.000 двигателей, что свидетельствует о прочности многолетнего партнерства.

Приверженность американскому рынку

2 марта компания LiuGong провела пресс-конференцию, на которой присутствовали почти 50 ведущих отраслевых и общенациональных СМИ. Ло Гобин (Luo Guobing), президент LiuGong; Ли Дунчунь (Li Dongchun), вице-президент LiuGong, и Эндрю Райан (Andrew Ryan), президент компании LiuGong North America, представили новую стратегию компании и ответили на вопросы журналистов о тенденциях отрасли и планах дальнейшего развития. Расширяя ассортимент своей продукции и активно взаимодействуя с клиентами, LiuGong вновь подтвердила свою долгосрочную приверженность американскому рынку. Компания намерена и в дальнейшем расширять свои портфель с учетом меняющихся требований строительных площадок, предлагая надежные и комплексные решения для широкого спектра задач.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2926770/DSC00158.jpg