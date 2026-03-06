LiuGong na CONEXPO 2026: rozwiązania elektryczne i zintegrowane

LAS VEGAS, 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Spółka LiuGong (000528.SZ) zaprezentowała 13 maszyn z wielu linii produktowych podczas targów CONEXPO-CON/AGG 2026 pod hasłem „Tough Customers. Tough Equipment (Wymagający klienci - solidne maszyny)", obejmujących zastosowania od budownictwa miejskiego po górnictwo i wydobycie oraz duże projekty infrastrukturalne.

Rozwiązania elektryczne obniżające koszty eksploatacji

Group Photo at LiuGong Booth, CONEXPO 2026

Wśród prezentowanych maszyn znalazły się bezemisyjna koparka 922FE oraz ładowarki kołowe 870HE i 820TE, reprezentujące rozszerzającą się ofertę elektryczną LiuGong na rynku amerykańskim. Maszyny te oferują ponad 40% niższe koszty eksploatacji dzięki zmniejszonemu zużyciu części eksploatacyjnych, płynów i filtrów, a także dzięki uproszczonej konserwacji. Ich cicha praca oraz natychmiastowy moment obrotowy sprawiają, że są odpowiednie do budownictwa miejskiego, prac rozbiórkowych oraz inwestycji sektora publicznego, w których emisja dwutlenku węgla stanowi istotny aspekt.

Elektryczny sprzęt LiuGong pracuje obecnie w ponad 60 krajach, a skumulowana sprzedaż przekroczyła 60 000 sztuk.

Sprzęt z silnikiem wysokoprężnym do zastosowań o wysokiej wydajności

Do zastosowań wymagających dużej wydajności LiuGong zaprezentował koparkę 952F i ładowarkę kołową 856T napędzane silnikami Cummins spełniającymi normy Tier 4 Final / Stage V. Zaprojektowane z myślą o wydobyciu, górnictwie i dużych projektach infrastrukturalnych, w przypadku tych maszyn nacisk jest położony na trwałość i ciągłą pracę w wymagających i odległych lokalizacjach.

Precyzyjny sprzęt chroniący rentowność projektów

LiuGong zaprezentował również specjalistyczne maszyny, takie jak równiarka samojezdna 4215D oraz walec 6608F, podkreślając swoje możliwości w zakresie precyzyjnego równania i walcowania. Zaawansowana dokładność równania oraz zintegrowane technologie walcowania pomagają ograniczyć konieczność ponownego wykonywania prac związanych z usuwaniem materiału, wymianą nawierzchni czy ponowną mobilizacją ekip roboczych, umożliwiając klientom dotrzymanie harmonogramów i kontrolę kosztów eksploatacji.

Zunifikowany ekosystem sprzętowy

Spycharka TD16N uzupełnia ofertę LiuGong w głównych kategoriach maszyn do robót ziemnych. Standaryzowane systemy telematyczne i diagnostyczne umożliwiają spójne monitorowanie oraz obsługę serwisową wielu typów maszyn, upraszczając zarządzanie flotą i operacje posprzedażowe.

Zaangażowanie klientów

Oprócz ekspozycji maszyn LiuGong prowadził na swoim stoisku F18033 serię podcastów „Tough Customer Talk", w której klienci i dealerzy dzielili się rzeczywistymi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi wydajności, niezawodności i wpływu maszyn LiuGong na ich działalność.

„Wymagający klienci nie mają czasu na komplikacje - powiedział Andrew Ryan, prezes LiuGong North America. - Potrzebują jednego partnera, na którym mogą polegać podczas całego okresu realizacji projektu, od pierwszego wykopu po końcowe równanie. Naszym celem jest dostarczanie trwałego i wydajnego sprzętu ze wsparciem za pośrednictwem ujednoliconej sieci serwisowej".

Tworzenie wartości poprzez współpracę

Cztery dni przed targami CONEXPO-CON/AGG spółka LiuGong North America zorganizowała dwudniową konferencję dealerów, gromadząc lokalnych partnerów w celu omówienia trendów branżowych oraz strategii przyszłego rozwoju. Przedstawiciele dealerów zostali również zaproszeni do podzielenia się swoimi praktykami rynkowymi oraz historiami sukcesu. Pogłębione dyskusje dodatkowo wzmocniły nawiązane partnerstwa i stworzyły solidne podstawy do dalszej ekspansji rynkowej.

4 marca LiuGong i Cummins uczciły 30 lat globalnej współpracy. Do tej pory ponad 300 000 maszyn LiuGong na całym świecie zostało wyposażonych w silniki Cummins, a spółka Guangxi Cummins od momentu swojego powstania wyprodukowała ponad 300 000 silników, co odzwierciedla siłę wieloletniego partnerstwa.

Zaangażowanie na rynku amerykańskim

2 marca LiuGong zorganizował konferencję prasową z udziałem niemal 50 znaczących mediów branżowych i ogólnych. Luo Guobing, prezes LiuGong; Li Dongchun, wiceprezes LiuGong; oraz Andrew Ryan, prezes LiuGong North America, ogłosili najnowszą strategię spółki oraz odpowiadali na pytania mediów dotyczące trendów w branży i planów rozwoju w przyszłości. Dzięki rozszerzonemu portfolio i aktywnej współpracy z klientami spółka LiuGong potwierdziła długoterminowe zaangażowanie na rynku lokalnym. Spółka będzie nadal poszerzać swoją ofertę, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom placów budowy, dostarczając niezawodne i kompleksowe rozwiązania o szerokiej gamie zastosowań.

