LiuGong Tampil di CONEXPO 2026 | Solusi Elektrik dan Terintegrasi

Beberapa alat berat unggulan yang ditampilkan LiuGong antara lain ekskavator 922FE tanpa emisi, serta wheel loader 870HE dan 820TE, mencerminkan portofolio alat berat listrik LiuGong yang semakin lengkap di pasar Amerika. Alat-alat berat ini dapat menghemat biaya operasional lebih dari 40% berkat berkurangnya komponen yang aus, penggunaan cairan dan filter yang lebih minim, serta perawatan yang lebih sederhana. Berkat pengoperasian yang lebih senyap, serta torsi instan, alat-alat berat elektrik cocok untuk proyek konstruksi perkotaan, proyek pembongkaran bangunan, dan proyek sektor publik yang memiliki standar emisi ketat.

Saat ini, alat berat elektrik LiuGong telah digunakan di lebih dari 60 negara, dengan total penjualan kumulatif melampaui 60.000 unit.

Alat Berat Diesel untuk Aplikasi Produksi Tinggi

Untuk kebutuhan pekerjaan berat, LiuGong juga menampilkan ekskavator 952F dan wheel loader 856T yang menggunakan mesin Cummins Tier 4 Final / Stage V. Alat berat tersebut dirancang untuk aplikasi pertambangan, quarry, dan proyek infrastruktur berskala besar, dengan fokus pada daya tahan serta kemampuan beroperasi secara terus-menerus di lingkungan kerja yang berat dan terpencil.

Alat Berat Presisi yang Menjaga Efisiensi Proyek

LiuGong juga memamerkan alat-alat berat khusus seperti motor grader 4215D dan roller 6608F untuk pekerjaan perataan tanah (grading) dan pemadatan (compaction) secara presisi. Akurasi grading yang tinggi, serta teknologi pemadatan terintegrasi turut mengurangi pekerjaan berulang, seperti pengangkatan material berlebih, penggantian bahan pengeras jalan, atau mobilisasi ulang tim kerja, sehingga proyek dapat berjalan sesuai jadwal dan biaya operasional tetap terkendali.

Ekosistem Alat Berat yang Terintegrasi

Kehadiran dozer TD16N melengkapi portofolio LiuGong dalam kategori utama alat berat pemindah tanah. Sistem telematika dan diagnostik yang terstandarisasi mendukung pemantauan dan dukungan layanan yang konsisten untuk berbagai jenis mesin sehingga mempermudah pengelolaan armada dan layanan purnajual.

Interaksi dengan Pelanggan

Selain menampilkan alat berat, LiuGong juga mengadakan seri podcast langsung "Tough Customer Talk" di Booth F18033, menghadirkan pelanggan dan agen penyalur untuk berbagi pengalaman mengenai performa, keandalan, serta dampak bisnis dari penggunaan alat berat LiuGong.

"Pelanggan yang menghadapi pekerjaan berat tidak punya waktu untuk proses yang rumit," kata Andrew Ryan, President, LiuGong North America. "Mereka membutuhkan satu mitra yang dapat diandalkan untuk seluruh pekerjaan—dari penggalian pertama hingga tahap akhir perataan tanah. Kami menghadirkan alat berat yang tangguh, efisien, dan didukung jaringan layanan terpadu."

Menciptakan Nilai Tamabah melalui Kerja Sama

Empat hari sebelum CONEXPO-CON/AGG, LiuGong North America juga mengadakan konferensi untuk agen penyalur selama dua hari. Acara ini mempertemukan para agen penyalur lokal untuk membahas tren industri serta strategi pengembangan bisnis pada masa depan. Para agen penyalur juga berbagi pengalaman tentang praktik pasar dan kisah sukses mereka. Diskusi ini semakin memperkuat kemitraan serta menjadi dasar bagi ekspansi pasar yang berkelanjutan.

Pada 4 Maret, LiuGong dan Cummins juga merayakan 30 tahun kerja sama global. Hingga saat ini, lebih dari 300.000 unit alat berat LiuGong di seluruh dunia menggunakan mesin Cummins, sedangkan Guangxi Cummins telah memproduksi lebih dari 300.000 mesin sejak didirikan, mencerminkan kuatnya kemitraan jangka panjang kedua perusahaan.

Komitmen terhadap Pasar Amerika

Pada 2 Maret, LiuGong mengadakan acara jumpa pers yang dihadiri hampir 50 media industri dan media arus utama. Luo Guobing, President, LiuGong; Li Dongchun, Vice President, LiuGong; serta Andrew Ryan, President, LiuGong North America, menyampaikan strategi terbaru serta menjawab pertanyaan media terkait tren industri dan rencana pengembangan ke depan. Dengan ekspansi portofolio produk serta pendekatan yang berfokus pada pelanggan, LiuGong kembali menegaskan komitmen jangka panjangnya terhadap pasar Amerika. LiuGong akan terus memperluas solusi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan proyek yang terus berkembang, serta menghadirkan solusi yang andal dan komprehensif untuk berbagai aplikasi pekerjaan.

