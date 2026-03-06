LiuGong na CONEXPO 2026 | Elektrické a integrované riešenia
Mar 06, 2026, 15:56 ET
LAS VEGAS, 6. marca 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť LiuGong (000528.SZ) predstavila na veľtrhu CONEXPO-CON/AGG 2026 celkovo 13 strojov z rôznych produktových radov pod témou „Nároční zákazníci. Odolné vybavenie", ktoré pokrýva aplikácie od mestskej výstavby až po ťažbu v kameňolomoch, baníctvo a rozsiahle projekty v oblasti budovania infraštruktúry.
Elektrické riešenia pre nižšie prevádzkové náklady
Medzi predstavenými strojmi boli rýpadlo s nulovými emisiami 922FE a kolesové nakladače 870HE a 820TE, ktoré predstavujú rozširujúce sa portfólio elektrických vozidiel spoločnosti LiuGong na americkom trhu. Tieto stroje ponúkajú o viac ako 40 % nižšie prevádzkové náklady vďaka zníženému množstvu opotrebovaných dielov, kvapalín a filtrov a jednoduchšej údržbe. Pre svoju tichú prevádzku a okamžitý krútiaci moment sú vhodné pre mestskú výstavbu, demolácie a projekty verejného sektora citlivé na emisie.
Spoločnosť LiuGong Electric Equipment v súčasnosti pôsobí vo viac ako 60 krajinách s kumulatívnym predajom presahujúcim 60 000 kusov.
Dieselové zariadenia pre vysokovýkonné aplikácie
Pre náročné aplikácie spoločnosť LiuGong predstavila rýpadlo 952F a kolesový nakladač 856T poháňané motormi Cummins Tier 4 Final/Stage V. Tieto stroje, určené na ťažbu v kameňolomoch, baníctvo a rozsiahle projekty budovania infraštruktúry, kladú dôraz na odolnosť a nepretržitú prevádzku v náročných a odľahlých prostrediach.
Presné vybavenie, ktoré chráni ziskovosť projektu
Spoločnosť LiuGong tiež predstavila špeciálne zariadenia, ako napríklad motorový zarovnávač 4215D a valec 6608F, pričom zdôraznila svoje schopnosti v oblasti presného zarovnávania a zhutňovania. Pokročilá presnosť terénnych úprav a integrované technológie zhutňovania pomáhajú znižovať počet prerábok spojených s odstraňovaním materiálu, výmenou vozovky a opätovným nasadením posádky, čo zákazníkom umožňuje dodržiavať harmonogramy a kontrolovať prevádzkové náklady.
Ekosystém zjednoteného vybavenia
Pridaním buldozéra TD16N dopĺňa spoločnosť LiuGong produktovú ponuku hlavných kategórií zemných prác. Štandardizované telematické a diagnostické systémy umožňujú konzistentné monitorovanie a servisnú podporu v rámci viacerých typov strojov, čím zjednodušujú správu vozového parku a popredajné operácie.
Zapojenie zákazníkov
Okrem prezentácie zariadení usporiadala spoločnosť LiuGong v stánku F18033 aj podcastovú sériu s názvom „Rozhovory s náročnými zákazníkmi", v ktorej zákazníci a predajcovia zdieľali skutočné skúsenosti a poznatky o výkone, spoľahlivosti a obchodnom vplyve strojov LiuGong.
„Nároční zákazníci nemajú čas na zložitosti," povedal Andrew Ryan, prezident spoločnosti LiuGong North America. „Potrebujú jedného partnera, na ktorého sa môžu spoľahnúť počas celej práce – od prvého výkopu až po konečnú úpravu terénu. Naším cieľom je dodávať odolné a efektívne zariadenia podporované prostredníctvom jednotnej servisnej siete."
Tvorba hodnoty prostredníctvom spolupráce
Štyri dni pred veľtrhom CONEXPO-CON/AGG usporiadala spoločnosť LiuGong North America dvojdňovú konferenciu predajcov, na ktorej sa stretli miestni predajcovia, aby prediskutovali trendy v odvetví a stratégie budúceho rozvoja. Zástupcovia predajcov boli tiež pozvaní, aby sa podelili o svoje trhové postupy a príbehy o úspechu. Podrobné diskusie ďalej posilnili partnerstvá a položili pevný základ pre ďalšiu expanziu na trhu.
Spoločnosti LiuGong a Cummins si 4. marca pripomenuli 30 rokov globálnej spolupráce. Doteraz bolo motormi značky Cummins vybavených viac ako 300 000 strojov LiuGong na celom svete a spoločnosť Guangxi Cummins od svojho založenia vyrobila viac ako 300 000 motorov, čo odráža silu dlhoročného partnerstva.
Oddanosť americkému trhu
Spoločnosť LiuGong usporiadala 2. marca tlačovú konferenciu, ktorej sa zúčastnilo takmer 50 významných predstaviteľov priemyslu a mainstreamových médií. Luo Guobing, prezident spoločnosti LiuGong; Li Dongchun, viceprezident spoločnosti LiuGong a Andrew Ryan, prezident spoločnosti LiuGong North America, oznámili najnovšiu stratégiu spoločnosti a zodpovedali otázky novinárov týkajúce sa trendov v odvetví a plánov budúceho rozvoja. Prostredníctvom rozšíreného portfólia a zamerania sa na zákazníkov spoločnosť LiuGong potvrdila svoj dlhodobý záväzok voči miestnemu trhu. Spoločnosť bude naďalej rozširovať svoju ponuku, aby spĺňala vyvíjajúce sa požiadavky na staveniskách a poskytovala spoľahlivé a komplexné riešenia pre širokú škálu aplikácií.
