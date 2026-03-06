LiuGong à la CONEXPO 2026 | Solutions électriques et intégrées

LAS VEGAS, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- LiuGong (000528.SZ) a présenté 13 machines dans plusieurs gammes de produits à la CONEXPO-CON/AGG 2026 sous le thème « Tough Customers. Tough Equipment », qui couvre des applications allant de la construction urbaine à l'exploitation de carrières et de mines, en passant par des projets d'infrastructure à grande échelle.

Des solutions électriques pour réduire les coûts d'exploitation

Group Photo at LiuGong Booth, CONEXPO 2026

Parmi les machines présentées figuraient la pelleteuse 922FE à émission zéro et les chargeuses sur pneus 870HE et 820TE, qui représentent la gamme de produits électriques en expansion de LiuGong sur le marché américain. Ces machines offrent des coûts d'exploitation inférieurs de plus de 40 % grâce à la réduction des pièces d'usure, des fluides et des filtres, ainsi qu'à une maintenance simplifiée. Leur fonctionnement silencieux et leur couple instantané les destinent à la construction urbaine, à la démolition et aux projets du secteur public sensibles aux émissions.

Les équipements électriques LiuGong sont aujourd'hui présents dans plus de 60 pays, avec des ventes cumulées dépassant les 60 000 unités.

Équipement diesel pour les applications à production élevée

Pour les applications lourdes, LiuGong a présenté la pelle 952F et la chargeuse sur pneus 856T équipées de moteurs Cummins Tier 4 Final / Stage V. Conçues pour les carrières, les mines et les projets d'infrastructure à grande échelle, ces machines mettent l'accent sur la durabilité et le fonctionnement continu dans des environnements exigeants et distants.

Des équipements de précision qui protègent les marges des projets

LiuGong a également présenté des équipements spécialisés tels que la niveleuse 4215D et le rouleau 6608F, soulignant ses capacités en matière de nivellement et de compactage de précision. La précision avancée du nivellement et les technologies de compactage intégrées contribuent à réduire les travaux associés à l'enlèvement des matériaux, au remplacement des chaussées et à la remobilisation des équipes, ce qui permet aux clients de respecter les calendriers et de contrôler les coûts d'exploitation.

Écosystème d'équipement unifié

L'ajout du Dozer TD16N complète la couverture des produits LiuGong dans les principales catégories de terrassement. Les systèmes télématiques et de diagnostic normalisés permettent une surveillance et une assistance cohérentes pour plusieurs types de machines, ce qui simplifie la gestion du parc et les opérations d'après-vente.

Engagement des clients

Outre l'exposition d'équipements, LiuGong a organisé sa série de podcasts sur site « Tough Customer Talk » au stand F18033, avec des clients et des concessionnaires partageant leurs expériences et leurs points de vue sur les performances et la fiabilité des machines LiuGong, ainsi que sur leur impact sur l'entreprise.

« Les clients exigeants n'ont pas de temps à perdre avec la complexité », déclare Andrew Ryan, président de LiuGong North America. « Ils ont besoin d'un partenaire sur lequel ils peuvent compter pour l'ensemble du travail, de la première pelletée de terre à la note finale. Notre objectif est de fournir des équipements durables et efficaces, soutenus par un réseau de service unifié. »

Créer de la valeur par la coopération

Quatre jours avant la CONEXPO-CON/AGG, LiuGong North America a organisé une conférence de deux jours à l'intention des concessionnaires, réunissant les concessionnaires locaux pour discuter des tendances du secteur et des stratégies de développement futur. Les représentants des concessionnaires ont également été invités à faire part de leurs pratiques commerciales et de leurs réussites. Les échanges approfondis ont permis de renforcer les partenariats et de jeter des bases solides pour la poursuite de l'expansion du marché.

Le 4 mars, LiuGong et Cummins ont célébré 30 ans de coopération mondiale. À ce jour, plus de 300 000 machines LiuGong dans le monde ont été équipées de moteurs Cummins, tandis que Guangxi Cummins a produit plus de 300 000 moteurs depuis sa création, ce qui témoigne de la solidité de ce partenariat de longue date.

Engagement envers le marché américain

Le 2 mars, LiuGong a tenu une conférence de presse à laquelle ont assisté près de 50 entreprises et médias de premier plan. Luo Guobing, président de LiuGong, Li Dongchun, vice-président de LiuGong, et Andrew Ryan, président de LiuGong North America, ont annoncé la dernière stratégie de l'entreprise et répondu aux questions de la presse concernant les tendances de l'industrie et les plans de développement futurs. Grâce à son portefeuille élargi et à son engagement axé sur la clientèle, LiuGong a réaffirmé son engagement à long terme envers le marché local. L'entreprise continuera à élargir son offre pour répondre à l'évolution des besoins des chantiers, en proposant des solutions éprouvées et complètes pour un large éventail d'applications.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2926770/DSC00158.jpg