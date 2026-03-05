CONEXPO 2026：柳工全面展現電動化與高效施工解決方案

本次重點展出的 922FE挖掘機、870HE和820TE裝載機等電動設備，展現了柳工在美洲市場不斷完善的電動化產品體系。通過減少部分易損件、油液與濾芯並簡化保養流程，這些設備可降低超過40%的運營成本。低噪音運行與即時扭矩輸出，使其適用於城市施工、拆除作業及對排放要求嚴格的工程項目。

目前，柳工電動設備已在全球 60多個國家投入應用，累計銷量超過6萬台。

高負荷作業燃油動力

面向採石、礦山及大型基礎設施建設等高強度工況，柳工展出了 952F挖掘機和856T裝載機，均搭載康明斯Tier 4 Final / Stage V發動機。產品以耐久性與連續作業能力為核心設計，在偏遠地區及複雜工況下依然保持穩定表現，滿足長時間、高負荷作業需求。

精準施工設備

柳工同步展出 4215D平地機與6608F壓路機等路面設備，突出其在施工精度與質量控制方面的技術優勢。高精度整平系統與集成化壓實技術，有效減少返工所帶來的材料清除、路面重鋪及人員二次進場成本，幫助客戶保障工期並提升項目整體效率。

一體化產品與服務體系

隨著 TD16N推土機加入產品陣列，柳工實現主要土方設備品類的全覆蓋。統一的遠程信息管理與故障診斷系統，使不同機型間實現標準化監控和服務支持，簡化客戶的設備管理和售後運維流程。

多元化客戶交流平台

柳工在 F18033展位推出現場播客節目，邀請客戶與經銷商分享柳工設備使用經驗，圍繞性能、可靠性及業務發展展開交流，使參觀者能夠直接聆聽深度且真實的客戶之聲。

「客戶沒有時間應對複雜流程，」柳工北美公司總裁 Andrew Ryan表示，「他們需要一位能夠貫穿項目全週期的合作夥伴——從第一鏟施工到最終平整。我們的目標，是依托統一的服務網絡，為客戶提供耐用、高效的設備解決方案。」

合作共贏

展會前 4天，柳工北美召開經銷商年會，與當地經銷商共議行業趨勢與未來發展戰略，並邀請經銷商代表分享市場實踐與成功經驗。兩天的深入溝通進一步鞏固了合作夥伴關係，為持續拓展市場奠定了堅實基礎。

展會第 2天，柳工與康明斯共同慶祝合作30週年。迄今全球已有超過30萬台柳工設備搭載康明斯發動機，廣西康明斯累計發動機產量已經突破30萬台，彰顯雙方長期合作成果和在全球市場的可靠動力供應能力。

深化美洲市場佈局

3月2日，柳工召開媒體發佈會，吸引近50家行業權威及主流媒體參會。柳工總裁羅國兵、副總裁李東春及北美公司總裁Andrew Ryan分享了企業最新戰略，並就行業熱點及發展規劃與記者進行交流。通過豐富的產品體系與客戶互動，柳工重申對當地市場的長期承諾。公司將持續完善產品佈局，覆蓋從零排放城市施工到重載採石及基礎設施建設的多樣化需求，為客戶提供可靠、高效且具有長期價值的解決方案。

SOURCE 柳工