LiuGong en CONEXPO 2026 | Soluciones eléctricas e integradas

LAS VEGAS, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- LiuGong (000528.SZ) presentó 13 máquinas en múltiples líneas de productos en CONEXPO-CON/AGG 2026 con el tema "Clientes exigentes. Equipos resistentes", que abarcan usos desde construcción urbana hasta canteras, minería y proyectos de infraestructura a gran escala.

Soluciones eléctricas para reducir costos operativos

Foto grupal en el stand de LiuGong, CONEXPO 2026 (PRNewsfoto/LiuGong)

Entre las máquinas presentadas se encontraban la excavadora de cero emisiones 922FE y las cargadoras de ruedas 870HE y 820TE, que representan la cartera eléctrica en expansión de LiuGong en el mercado estadounidense. Estas máquinas ofrecen más de un 40 % menos en costos operativos, gracias a una menor cantidad de piezas de desgaste, fluidos y filtros y un mantenimiento simplificado. Gracias a su funcionamiento silencioso y su torque instantáneo son ideales para construcción urbana, demolición y proyectos del sector público sensibles a las emisiones de carbono.

Los equipos eléctricos LiuGong operan actualmente en más de 60 países y sus ventas acumuladas superan las 60.000 unidades.

Equipos diésel para aplicaciones de alta producción

Para trabajos pesados, LiuGong presentó la excavadora 952F y la cargadora de ruedas 856T impulsadas por motores Cummins Tier 4 Final / Stage V. Diseñadas para canteras, minería y proyectos de infraestructura a gran escala, estas máquinas se destacan por su durabilidad y funcionamiento continuo en entornos exigentes y remotos.

Equipos de precisión que protegen los márgenes del proyecto

LiuGong también presentó equipos especializados como la motoniveladora 4215D y el rodillo 6608F, para destacar sus capacidades en compactación y nivelación de precisión. La precisión en nivelación avanzada y tecnologías de compactación integradas ayudan a reducir el trabajo de repetición asociado con la remoción de material, el reemplazo de pavimento y la removilización de la tripulación, lo que permite a los clientes mantener los cronogramas y controlar los costos operativos.

Ecosistema de equipos unificados

La incorporación del Dozer TD16N completa la cobertura de productos de LiuGong en las principales categorías de movimiento de tierras. Los sistemas de diagnóstico y telemática estandarizados permiten la supervisión y servicio de soporte consistentes en múltiples tipos de máquinas, lo que simplifica la gestión de flota y las operaciones de posventa.

Interacción con el cliente

Además de la exhibición de los equipos, LiuGong presentó su serie de podcast en el sitio "Tough Customer Talk" en el stand F18033, en el que clientes y distribuidores compartieron experiencias y conocimientos del mundo real sobre el rendimiento, la confiabilidad y el impacto comercial de las máquinas LiuGong.

"Los clientes rudos no tienen tiempo para la complejidad", afirmó Andrew Ryan, presidente de LiuGong North America. "Necesitan un socio en el que puedan confiar durante todo el trabajo, desde la primera excavación hasta la nivelación final. Nuestro objetivo es entregar equipos duraderos y eficientes respaldados por una red de servicios unificada".

Creando valor mediante la cooperación

Cuatro días antes de CONEXPO-CON/AGG, LiuGong North America celebró una conferencia de distribuidores de dos días, en la que reunió a distribuidores locales para debatir acerca de las tendencias del sector y las estrategias de desarrollo futuras. También invitó a representantes de distribuidores para que compartieran sus prácticas de mercado e historias de éxito. Los intercambios en profundidad fortalecieron aún más las alianzas y sentaron una base sólida para la continua expansión del mercado.

El 4 de marzo, LiuGong y Cummins celebraron 30 años de cooperación global. Hasta la fecha, más de 300.000 máquinas LiuGong en todo el mundo han sido equipadas con motores Cummins, mientras que Guangxi Cummins ha producido más de 300.000 motores desde su creación, lo que refleja la fortaleza de su alianza de larga data.

Compromiso con el mercado estadounidense

El 2 de marzo, LiuGong celebró una conferencia de prensa a la que asistieron cerca de 50 importantes medios de comunicación de la industria y de los principales sectores. Luo Guobing, presidente de LiuGong; Li Dongchun, vicepresidente de LiuGong; y Andrew Ryan, presidente de LiuGong Norteamérica, anunciaron la última estrategia de la empresa y respondieron preguntas de la prensa sobre las tendencias del sector y los planes de desarrollo futuros. Mediante su cartera ampliada y su compromiso centrado en el cliente, LiuGong reafirmó su compromiso a largo plazo con el mercado local. La empresa continuará ampliando su oferta para satisfacer los requisitos cambiantes de los lugares de trabajo y brindar soluciones confiables e integrales en una amplia variedad de aplicaciones.

