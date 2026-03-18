LX Pantos acelera expansão global com aquisição de centro logístico na Polônia

SEUL, Coreia do Sul, e KATOWICE, Polônia, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A LX Pantos, referência no setor de logística (CEO global: Lee Yong-ho), está acelerando sua expansão internacional por meio de parcerias estratégicas e investimentos em infraestrutura.

Renderização do Centro Logístico LX Pantos em Katowice Lee Yong-ho, CEO global da LX Pantos

Em 16 de março, a LX Pantos divulgou que um consórcio formado pela Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) e pelo PIS No. 2 Fund — fundo de investimento público subordinado ao Ministério da Terra, Infraestrutura e Transportes da Coreia — adquiriu um complexo logístico recém-construído em Katowice, no sul da Polônia. A operação foi avaliada em aproximadamente US$ 148 milhões.

O Centro Logístico de Katowice é composto por cinco edifícios e possui área total de 109.000 m². O projeto está sendo implementado em fases, com conclusão total prevista para o primeiro semestre de 2026. Diversas empresas internacionais e regionais já assinaram contratos de locação no complexo.

Com esse investimento, a LX Pantos pretende estabelecer um polo logístico estratégico na Europa Oriental, ampliando serviços em setores como peças automotivas, bens de consumo e eletrodomésticos. A instalação também poderá servir como base logística para apoiar a futura demanda relacionada à reconstrução da Ucrânia, quando as atividades forem iniciadas.

Além da Europa, a empresa segue expandindo suas operações globais em mercados estratégicos, como os Estados Unidos e na Ásia. Nos Estados Unidos, a LX Pantos criou a Boxlinks LLC, uma joint venture com a Ocean Network Express (ONE), e adquiriu um centro logístico de grande porte na Geórgia, com área total de 304.769 m² — equivalente a aproximadamente 43 campos de futebol — para fortalecer suas operações intermodais. No Nordeste Asiático, a empresa estabeleceu a FutureLinks em parceria com a Sinotrans, com foco na expansão do transporte multimodal entre China e Coreia e na exploração do mercado marítimo e aéreo impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico chinês.

"A LX Pantos opera subsidiárias em 40 países e mais de 380 redes globais, oferecendo soluções integradas de logística marítima, aérea, ferroviária e contratada", afirmou Lee Yong-ho, CEO global da LX Pantos. "O Centro Logístico de Katowice representa um marco estratégico no fortalecimento de nossa presença no mercado europeu."

Sobre a LX Pantos

Fundada em 1977, a LX Pantos é uma das principais empresas globais de logística, com sede na Coreia. A empresa oferece soluções completas de transporte marítimo, aéreo, ferroviário e logística contratada, por meio de uma rede internacional presente em mais de 40 países.

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FONTE LX Pantos