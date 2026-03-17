LX Pantos przyspiesza globalną ekspansję dzięki przejęciu centrum logistycznego w Katowicach

LX Pantos

Mar 17, 2026, 03:00 ET

SEUL, Korea Południowa i KATOWICE, Polska, 17 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- LX Pantos, czołowa globalna firma logistyczna (globalny dyrektor generalny: Lee Yong-ho), przyspiesza ekspansję międzynarodową poprzez strategiczne partnerstwa i inwestycje w infrastrukturę.

Rendering of the LX Pantos Katowice Logistics Center
Lee Yong-ho, Global CEO of LX Pantos
16 marca firma LX Pantos ogłosiła, że konsorcjum obejmujące Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) oraz fundusz PIS No. 2 Fund, będący funduszem polityki publicznej podlegającym Ministerstwu Gruntów, Infrastruktury i Transportu Korei Południowej, nabyło nowo wybudowany kompleks logistyczny w Katowicach w południowej Polsce w transakcji o wartości około 148 mln USD.

Centrum logistyczne w Katowicach składa się z pięciu budynków o łącznej powierzchni całkowitej 109000 m2. Kompleks jest rozwijany i oddawany do użytku etapami, a jego pełne ukończenie planowane jest na pierwszą połowę 2026 r. Kilka globalnych i lokalnych przedsiębiorstw podpisało już umowy najmu.

Za sprawą centrum logistycznego w Katowicach firma LX Pantos planuje utworzyć węzeł logistyczny dla Europy Wschodniej i rozszerzyć zakres usług dla kluczowych sektorów, takich jak części motoryzacyjne, dobra konsumpcyjne i sprzęt gospodarstwa domowego. Oczekuje się również, że obiekt będzie pełnił funkcję wysuniętej bazy logistycznej wspierającej popyt związany z odbudową Ukrainy, gdy tylko się ona rozpocznie.

Poza Europą spółka aktywnie rozwija działalność na strategicznych rynkach globalnych, w tym w Stanach Zjednoczonych i w Azji. W Stanach Zjednoczonych LX Pantos utworzyła spółkę joint venture Boxlinks LLC wraz z Ocean Network Express (ONE) oraz nabyła wielkoskalowe centrum logistyczne w Gruzji o powierzchni działki 304 769 m2 odpowiadającej około 43 boiskom piłkarskim, aby wzmocnić działalność w zakresie transportu intermodalnego. W Azji Północno-Wschodniej firma utworzyła spółkę FutureLinks wspólnie z Sinotrans w celu rozwijania transportu multimodalnego między Chinami i Koreą oraz wykorzystania szybko rozwijającego rynku transportu morskiego i lotniczego napędzanego przez ładunki e-commerce pochodzące z Chin.

„LX Pantos prowadzi działalność za pośrednictwem spółek zależnych w 40 krajach oraz ponad 380 globalnych sieci logistycznych, oferując zintegrowane rozwiązania w zakresie transportu morskiego, lotniczego, kolejowego oraz logistyki kontraktowej - powiedział Lee Yong-ho, globalny dyrektor generalny LX Pantos. - W tym kontekście centrum logistyczne w Katowicach stanowi strategiczny kamień milowy we wzmacnianiu naszego zasięgu na europejskim rynku logistycznym".

  • LX Pantos

Założona w 1977 r. firma LX Pantos jest czołowym globalnym dostawcą usług logistycznych z siedzibą w Korei, który oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne w zakresie transportu morskiego, lotniczego, kolejowego oraz logistyki kontraktowej za pośrednictwem globalnej sieci obejmującej ponad 40 krajów.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Společnost LX Pantos urychluje globální expanzi akvizicí logistického centra v Polsku

LX Pantos, přední globální logistická společnost (globální generální ředitel: Lee Yong-ho), urychluje svou globální expanzi prostřednictvím...
LX Pantos Accelerates Global Expansion with Acquisition of Logistics Center in Poland

LX Pantos, a leading global logistics company (Global CEO: Lee Yong-ho), is accelerating its global expansion through strategic partnerships and...
