LX Pantos accélère son expansion mondiale avec l'acquisition d'un centre logistique en Pologne

SÉOUL, Corée du Sud et KATOWICE, Pologne, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos, une société de logistique mondiale de premier plan (PDG mondial : Lee Yong-ho), a décidé d'accélérer son expansion mondiale par le biais de partenariats stratégiques et d'investissements dans les infrastructures.

Rendering of the LX Pantos Katowice Logistics Center Lee Yong-ho, Global CEO of LX Pantos

Le 16 mars, LX Pantos a annoncé qu'un consortium composé de la Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) et du fonds PIS No. 2, un fonds politique sous l'égide du ministère coréen des Terres, des Infrastructures et des Transports, avait acquis un complexe logistique récemment construit à Katowice, dans le sud de la Pologne, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 148 millions USD.

Le centre logistique de Katowice se compose de cinq bâtiments d'une surface totale combinée de 109 000 ㎡. Le complexe est développé et mis en service par phases, l'achèvement complet étant prévu au cours du premier semestre 2026. Plusieurs entreprises internationales et locales ont déjà obtenu des baux.

Avec ce centre logistique de Katowice, LX Pantos prévoit d'établir une plateforme logistique en Europe de l'Est et d'étendre ses services à des secteurs clés tels que les pièces détachées automobiles, les biens de consommation et les appareils électroménagers. Le site devrait également servir de base logistique avancée pour répondre à la demande liée à la reconstruction de l'Ukraine, une fois que celle-ci démarrera.

Outre l'Europe, l'entreprise développe activement ses activités à l'échelle mondiale sur des marchés stratégiques clés, notamment aux États-Unis et en Asie. Aux États-Unis, LX Pantos a créé Boxlinks LLC, une coentreprise avec Ocean Network Express (ONE), et a acquis un centre logistique à grande échelle en Géorgie, d'une superficie de 304 769 m², soit l'équivalent d'environ 43 terrains de football, afin de renforcer ses opérations intermodales. En Asie du Nord-Est, la société a formé FutureLinks avec Sinotrans afin de développer le transport multimodal entre la Chine et la Corée, et d'exploiter le marché maritime et aérien en forte croissance, tiré par le fret électronique d'origine chinoise.

« LX Pantos exploite des filiales dans 40 pays et compte plus de 380 réseaux mondiaux, fournissant des solutions intégrées de logistique maritime, aérienne, ferroviaire et contractuelle », a déclaré Lee Yong-ho, PDG mondial de LX Pantos. « Dans ce contexte, le centre logistique de Katowice représente une étape stratégique dans le renforcement de notre présence sur le marché européen de la logistique. »

À propos de LX Pantos

Fondée en 1977, LX Pantos est un fournisseur mondial de services logistiques de premier plan dont le siège se trouve en Corée. L'entreprise fournit des solutions logistiques complètes dans les domaines maritime, aérien, ferroviaire et de la logistique contractuelle, par l'intermédiaire d'un réseau mondial couvrant plus de 40 pays.

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