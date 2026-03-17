LX Pantos Percepat Ekspansi Global dengan Mengakuisisi Pusat Logistik di Polandia

Pada 16 Maret, LX Pantos mengumumkan, sebuah konsorsium yang mencakup Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) serta PIS No. 2 Fund, dana investasi di bawah Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan, telah mengakuisisi kompleks logistik yang baru dibangun di Katowice, Polandia selatan, dengan nilai transaksi sekitar USD 148 juta.

Katowice Logistics Center terdiri atas lima bangunan dengan luas lantai total mencapai 109.000 meter persegi. Kompleks ini tengah dikembangkan dan mulai beroperasi secara bertahap. Sementara, tahap finalisasi dijadwalkan pada Semester-I 2026. Sejumlah perusahaan global dan lokal telah menandatangani kontrak sewa di kompleks tersebut.

Melalui Katowice Logistics Center, LX Pantos akan membangun pusat logistik di Eropa Timur serta memperluas layanan bagi industri utama seperti komponen otomotif, barang konsumen, dan peralatan rumah tangga. Fasilitas ini juga diharapkan menjadi basis logistik yang mendukung kebutuhan rekonstruksi di Ukraina ketika proses pembangunan kembali dimulai.

Di luar Eropa, LX Pantos juga aktif memperluas kegiatan operasional di berbagai pasar strategis utama, termasuk Amerika Serikat dan Asia. Di Amerika Serikat, LX Pantos mendirikan Boxlinks LLC, perusahaan patungan yang didirikan bersama Ocean Network Express (ONE), serta mengakuisisi pusat logistik berskala besar di Georgia dengan luas lahan 304.769 meter persegi, setara sekitar 43 lapangan sepak bola, untuk memperkuat operasi intermoda. Di Asia Timur Laut, LX Pantos mendirikan FutureLinks bersama Sinotrans untuk memperluas transportasi multimoda Tiongkok–Korea, serta memanfaatkan pertumbuhan pesat pasar logistik Laut & Udara yang didorong oleh kargo e-commerce asal Tiongkok.

"LX Pantos mengoperasikan anak usaha di 40 negara dengan lebih dari 380 jaringan global, serta menyediakan solusi logistik terpadu melalui jalur laut, udara, kereta api, dan kontrak kerja sama," ujar Lee Yong-ho, Global CEO, LX Pantos. "Maka, Katowice Logistics Center menjadi pencapaian strategis dalam memperkuat kehadiran kami di pasar logistik Eropa."

Tentang LX Pantos

Berdiri pada 1977, LX Pantos merupakan penyedia layanan logistik global terkemuka yang berkantor pusat di Korea. LX Pantos menghadirkan solusi logistik terpadu melalui jalur laut, udara, kereta api, dan kontrak kerja sama melalui jaringan global yang tersebar di lebih dari 40 negara.

