Společnost LX Pantos urychluje globální expanzi akvizicí logistického centra v Polsku

News provided by

LX Pantos

Mar 17, 2026, 03:00 ET

SOUL, Jižní Korea, a KATOVICE, Polsko, 17. března 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos, přední globální logistická společnost (globální generální ředitel: Lee Yong-ho), urychluje svou globální expanzi prostřednictvím strategických partnerství a investic do infrastruktury.

Continue Reading
Rendering of the LX Pantos Katowice Logistics Center
Lee Yong-ho, Global CEO of LX Pantos
Dne 16. března společnost LX Pantos oznámila, že konsorcium zahrnující společnost Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) a PIS No. 2, fond se zaměřením na politiku, podléhající korejskému Ministerstvu pro pozemky, infrastrukturu a dopravu, získalo nově postavený logistický komplex v Katovicích v jižním Polsku v rámci transakce v hodnotě přibližně 148 milionů USD.

Logistické centrum v Katovicích se skládá z pěti budov o celkové podlahové ploše 109 000 m². Komplex je vyvíjen a uváděn do provozu na etapy, přičemž jeho úplné dokončení je naplánováno na první polovinu roku 2026. Několik globálních i místních společností si již zajistilo pronájem.

Prostřednictvím logistického centra v Katovicích plánuje LX Pantos vybudovat logistický uzel pro východní Evropu a rozšířit služby pro klíčová odvětví, jako jsou automobilové díly, spotřební zboží a domácí spotřebiče. Očekává se také, že tento areál bude sloužit jako předsunutá logistická základna na podporu poptávky související s obnovou na Ukrajině, jakmile bude tato obnova zahájena.

Mimo Evropu společnost aktivně rozšiřuje své globální operace na klíčových strategických trzích, včetně Spojených států a Asie. Ve Spojených státech založila společnost LX Pantos společný podnik Boxlinks LLC s Ocean Network Express (ONE) a získala rozsáhlé logistické centrum ve státě Georgia o rozloze 304 769 m², což odpovídá přibližně 43 fotbalovým hřištím, s cílem posílit své intermodální operace. V severovýchodní Asii založila společně se společností Sinotrans podnik FutureLinks s cílem rozšířit multimodální dopravu mezi Čínou a Koreou a využít rychle rostoucí trh námořní a letecké dopravy poháněný nákladem z elektronického obchodu pocházejícím z Číny.

„Společnost LX Pantos provozuje dceřiné společnosti ve 40 zemích a disponuje více než 380 globálními sítěmi, díky nimž poskytuje integrovaná řešení v oblasti námořní, letecké, železniční a smluvní logistiky," uvedl Lee Yong-ho, globální generální ředitel společnosti LX Pantos. „V tomto kontextu představuje logistické centrum v Katovicích strategický milník v posilování naší přítomnosti na evropském logistickém trhu."

  • O společnosti LX Pantos

Společnost LX Pantos, založená v roce 1977, je předním globálním poskytovatelem logistických služeb se sídlem v Koreji. Poskytuje komplexní logistická řešení v oblasti námořní, letecké, železniční a smluvní logistiky prostřednictvím celosvětové sítě pokrývající více než 40 zemí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934388/image3.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2934389/Photo_2.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2934390/LX_Pantos_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

LX Pantos przyspiesza globalną ekspansję dzięki przejęciu centrum logistycznego w Katowicach

LX Pantos przyspiesza globalną ekspansję dzięki przejęciu centrum logistycznego w Katowicach

LX Pantos, czołowa globalna firma logistyczna (globalny dyrektor generalny: Lee Yong-ho), przyspiesza ekspansję międzynarodową poprzez strategiczne...
LX Pantos acelera su expansión global con la adquisición de un centro logístico en Polonia

LX Pantos acelera su expansión global con la adquisición de un centro logístico en Polonia

LX Pantos, empresa líder mundial en logística (consejero delegado global: Lee Yong-ho), está acelerando su expansión global mediante alianzas...
More Releases From This Source

Explore

Supply Chain/Logistics

Supply Chain/Logistics

Supply Chain/Logistics

Supply Chain/Logistics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

News Releases in Similar Topics