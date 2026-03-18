LX Pantos ускоряет глобальную экспансию, приобретая логистический центр в Польше

СЕУЛ (Южная Корея) и КАТОВИЦЕ (Польша), 18 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- LX Pantos, ведущая международная логистическая компания (генеральный директор: Ли Ён-Хо (Lee Yong-ho)), ускоряет свое глобальное расширение за счет стратегических партнерств и инвестиций в инфраструктуру.

Rendering of the LX Pantos Katowice Logistics Center Lee Yong-ho, Global CEO of LX Pantos

16 марта LX Pantos объявила, что консорциум, в который входят Корейская корпорация по развитию зарубежной инфраструктуры и городскому строительству (Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation, KIND) и Фонд PIS № 2 (PIS No. 2 Fund) — целевой фонд при Министерстве земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Республики Корея, — приобрел новый логистический комплекс в Катовице (Katowice) на юге Польши в рамках сделки стоимостью около 148 млн долларов США.

Логистический центр в Катовице состоит из пяти зданий общей площадью 109.000 м2. Комплекс сооружается и вводится в эксплуатацию поэтапно, а полное завершение работ запланировано на первую половину 2026 года. Несколько международных и местных компаний уже заключили договоры аренды площадей в комплексе.

С помощью Логистического центра в Катовице LX Pantos планирует создать логистический узел в Восточной Европе и расширить спектр услуг для таких ключевых отраслей, как производство автомобильных запчастей, потребительских товаров и бытовой техники. Объект также предполагается использовать как логистический аванпост для поддержки спроса, связанного с реконструкцией Украины, после того как начнется процесс ее восстановления.

Помимо Европы компания активно расширяет свое глобальное присутствие на ключевых стратегических рынках, включая США и Азию. В Соединенных Штатах LX Pantos учредила совместное предприятие Boxlinks LLC с компанией Ocean Network Express (ONE) и приобрела крупный логистический центр в штате Джорджия на участке площадью 304.769 м² (что эквивалентно примерно 43 футбольным полям) для поддержки своих интермодальных перевозок. В Северо-Восточной Азии компания совместно с Sinotrans создала предприятие FutureLinks с целью расширения мультимодальных перевозок между Китаем и Кореей, а также выхода на быстрорастущий рынок морских и воздушных перевозок, ориентированный на грузопотоки электронной коммерции из Китая.

«LX Pantos управляет дочерними компаниями в 40 странах и более чем 380 глобальными логистическими сетями, предоставляя комплексные решения в области морских, воздушных, железнодорожных и контрактных логистических услуг, — отметил Ли Ён-Хо (Lee Yong-ho), генеральный директор LX Pantos. — На этом фоне Логистический центр в Катовице представляет собой стратегическую веху в укреплении нашего присутствия на европейском логистическом рынке».

О компании LX Pantos

Основанная в 1977 году со штаб-квартирой в Республике Корея, компания LX Pantos является ведущим мировым поставщиком логистических услуг. Компания предоставляет комплексные логистические решения в области морских, воздушных, железнодорожных и контрактных логистических перевозок посредством глобальной сети, охватывающей более 40 стран мира.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2934388/image3.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2934389/Photo_2.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2934390/LX_Pantos_Logo.jpg