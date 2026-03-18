LX Pantos ускоряет глобальную экспансию, приобретая логистический центр в Польше

Mar 18, 2026, 03:00 ET

СЕУЛ (Южная Корея) и КАТОВИЦЕ (Польша), 18 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- LX Pantos, ведущая международная логистическая компания (генеральный директор: Ли Ён-Хо (Lee Yong-ho)), ускоряет свое глобальное расширение за счет стратегических партнерств и инвестиций в инфраструктуру.

Rendering of the LX Pantos Katowice Logistics Center
Rendering of the LX Pantos Katowice Logistics Center
Lee Yong-ho, Global CEO of LX Pantos
Lee Yong-ho, Global CEO of LX Pantos

16 марта LX Pantos объявила, что консорциум, в который входят Корейская корпорация по развитию зарубежной инфраструктуры и городскому строительству (Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation, KIND) и Фонд PIS № 2 (PIS No. 2 Fund) — целевой фонд при Министерстве земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Республики Корея, — приобрел новый логистический комплекс в Катовице (Katowice) на юге Польши в рамках сделки стоимостью около 148 млн долларов США.

Логистический центр в Катовице состоит из пяти зданий общей площадью 109.000 м2. Комплекс сооружается и вводится в эксплуатацию поэтапно, а полное завершение работ запланировано на первую половину 2026 года. Несколько международных и местных компаний уже заключили договоры аренды площадей в комплексе.

С помощью Логистического центра в Катовице LX Pantos планирует создать логистический узел в Восточной Европе и расширить спектр услуг для таких ключевых отраслей, как производство автомобильных запчастей, потребительских товаров и бытовой техники. Объект также предполагается использовать как логистический аванпост для поддержки спроса, связанного с реконструкцией Украины, после того как начнется процесс ее восстановления.

Помимо Европы компания активно расширяет свое глобальное присутствие на ключевых стратегических рынках, включая США и Азию. В Соединенных Штатах LX Pantos учредила совместное предприятие Boxlinks LLC с компанией Ocean Network Express (ONE) и приобрела крупный логистический центр в штате Джорджия на участке площадью 304.769 м² (что эквивалентно примерно 43 футбольным полям) для поддержки своих интермодальных перевозок. В Северо-Восточной Азии компания совместно с Sinotrans создала предприятие FutureLinks с целью расширения мультимодальных перевозок между Китаем и Кореей, а также выхода на быстрорастущий рынок морских и воздушных перевозок, ориентированный на грузопотоки электронной коммерции из Китая.

«LX Pantos управляет дочерними компаниями в 40 странах и более чем 380 глобальными логистическими сетями, предоставляя комплексные решения в области морских, воздушных, железнодорожных и контрактных логистических услуг, — отметил Ли Ён-Хо (Lee Yong-ho), генеральный директор LX Pantos. — На этом фоне Логистический центр в Катовице представляет собой стратегическую веху в укреплении нашего присутствия на европейском логистическом рынке».

  • О компании LX Pantos

Основанная в 1977 году со штаб-квартирой в Республике Корея, компания LX Pantos является ведущим мировым поставщиком логистических услуг. Компания предоставляет комплексные логистические решения в области морских, воздушных, железнодорожных и контрактных логистических перевозок посредством глобальной сети, охватывающей более 40 стран мира.

LX Pantos beschleunigt seine globale Expansion mit dem Erwerb eines Logistikzentrums in Polen

LX Pantos beschleunigt seine globale Expansion mit dem Erwerb eines Logistikzentrums in Polen

LX Pantos, ein weltweit führendes Logistikunternehmen (Global CEO: Lee Yong-ho), beschleunigt seine globale Expansion durch strategische...
LX Pantos accelera l'espansione globale con l'acquisizione di un centro logistico in Polonia

LX Pantos accelera l'espansione globale con l'acquisizione di un centro logistico in Polonia

LX Pantos, leader mondiale nel settore della logistica (Global CEO: Lee Yong-ho), sta accelerando la propria presenza globale mediante partnership...
