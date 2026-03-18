LX Pantos accelera l'espansione globale con l'acquisizione di un centro logistico in Polonia

SEUL, Corea del Sud e KATOWICE, Polonia, 18 marzo 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos, leader mondiale nel settore della logistica (Global CEO: Lee Yong-ho), sta accelerando la propria presenza globale mediante partnership strategiche e investimenti infrastrutturali.

Rendering of the LX Pantos Katowice Logistics Center Lee Yong-ho, Global CEO of LX Pantos

Il 16 marzo, LX Pantos ha annunciato che un consorzio composto da Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) e il fondo PIS No. 2, fondo di politica industriale alle dipendenze del Ministero sudcoreano del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, ha acquisito un nuovo complesso logistico a Katowice, ne sud della Polonia meridionale, nell'ambito di un'operazione del valore di circa 148 milioni di dollari.

Il Katowice Logistics Center si compone di cinque edifici per una superficie totale di 109.000 ㎡. La struttura è in corso di sviluppo e sarà resa operativa in diverse fasi; il suo completamento è previsto nella prima metà del 2026. Diverse società globali e locali hanno già stipulato contratti di locazione.

Con il Katowice Logistics Center, LX Pantos intende creare un hub logistico in Europa orientale ed espandere i propri servizi verso settori chiave, come quello della componentistica automotive, beni di consumo ed elettrodomestici. La struttura dovrebbe inoltre servire come base logistica futura per sostenere la domanda in vista dell'inizio delle operazioni di ricostruzione in Ucraina.

Oltre al continente europeo, la società sta attivamente espandendo le proprie attività globali in mercati strategici chiave, tra cui gli Stati Uniti e l'Asia. Negli Stati Uniti, LX Pantos ha costituito Boxlinks LLC, una joint venture con Ocean Network Express (ONE) e ha acquisito un centro logistico su larga scala nello stato della Georgia con una superficie di 304.769 m², pari a circa 43 campi da calcio, al fine di rafforzare le attività intermodali. Nel nord-est asiatico, la società ha fondato FutureLinks con Sinotrans per ampliare il trasporto multimodale tra Cina e Corea e beneficiare del mercato Sea & Air dominato dalle spedizioni e-commerce che hanno origine in Cina.

"LX Pantos gestisce società controllate in 40 Paesi e più di 380 reti globali, offrendo soluzioni logistiche che integrano i trasporti marittimi, aerei, ferroviari e a contratto", ha dichiarato Lee Yong-ho, Global CEO di LX Pantos. "In questo contesto, il Katowice Logistics Center rappresenta una tappa strategica nel processo di rafforzamento della nostra presenza nel mercato della logistica europeo".

Informazioni su LX Pantos

Fondata nel 1977, LX Pantos è un'azienda leader a livello globale per i servizi logistici con sede in Corea. Offre soluzioni logistiche complete che integrano i trasporti marittimi, aerei, ferroviari e a contratto grazie a una rete mondiale che si estende in più di 40 Paesi.

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