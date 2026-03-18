LX Pantos beschleunigt seine globale Expansion mit dem Erwerb eines Logistikzentrums in Polen

SEOUL, Südkorea und KATOWICE, Polen, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos, ein weltweit führendes Logistikunternehmen (Global CEO: Lee Yong-ho), beschleunigt seine globale Expansion durch strategische Partnerschaften und Infrastrukturinvestitionen.

Rendering of the LX Pantos Katowice Logistics Center Lee Yong-ho, Global CEO of LX Pantos

Am 16. März gab LX Pantos bekannt, dass ein Konsortium, dem die Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) und der PIS No. 2 Fund, ein Fonds des koreanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr, angehören, einen neu errichteten Logistikkomplex im südpolnischen Katowice erworben hat. Die Transaktion hatte ein Volumen von rund 148 Mio. USD.

Das Katowice Logistics Center besteht aus fünf Gebäuden mit einer Gesamtfläche von 109.000 Quadratmetern. Der Komplex wird in mehreren Phasen entwickelt und in Betrieb genommen, wobei die vollständige Fertigstellung für das erste Halbjahr 2026 geplant ist. Mehrere globale und lokale Unternehmen haben bereits Mietverträge abgeschlossen.

Mit dem Logistikzentrum in Katowice will LX Pantos ein osteuropäisches Logistikzentrum aufbauen und die Dienstleistungen für Schlüsselindustrien wie Automobilteile, Konsumgüter und Haushaltsgeräte erweitern. Die Anlage soll auch als vorgeschobener Logistikstützpunkt dienen, um die Nachfrage in der Ukraine zu decken, sobald der Wiederaufbau beginnt.

Über Europa hinaus baut das Unternehmen seine weltweiten Aktivitäten in strategischen Schlüsselmärkten wie den USA und Asien aktiv aus. In den USA gründete LX Pantos Boxlinks LLC, ein Joint Venture mit Ocean Network Express (ONE), und erwarb ein großes Logistikzentrum in Georgia mit einer Grundstücksfläche von 304.769 m², was etwa 43 Fußballfeldern entspricht, um seine intermodalen Aktivitäten zu stärken. In Nordostasien gründete das Unternehmen gemeinsam mit Sinotrans „FutureLinks", um den multimodalen Verkehr zwischen China und Korea auszubauen und den schnell wachsenden See- und Luftfrachtmarkt zu erschließen, der von der aus China stammenden E-Commerce-Fracht angetrieben wird.

„LX Pantos betreibt Niederlassungen in 40 Ländern und mehr als 380 globale Netzwerke, die integrierte See-, Luft-, Bahn- und Kontraktlogistiklösungen anbieten", sagte Lee Yong-ho, Global CEO von LX Pantos. „Vor diesem Hintergrund ist das Logistikzentrum Katowice ein strategischer Meilenstein zur Stärkung unserer Präsenz auf dem europäischen Logistikmarkt."

Informationen zu LX Pantos

LX Pantos wurde 1977 gegründet und ist ein führender globaler Logistikdienstleister mit Hauptsitz in Korea. Das Unternehmen bietet umfassende Logistiklösungen in den Bereichen See-, Luft- und Schienenverkehr sowie Kontraktlogistik über ein weltweites Netzwerk, das sich über mehr als 40 Länder erstreckt.

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