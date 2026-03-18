LX Pantos urýchľuje globálnu expanziu akvizíciou logistického centra v Poľsku
Mar 18, 2026, 03:00 ET
SOUL, Južná Kórea a KATOVICE, Poľsko, 18. marec 2026 /PRNewswire/ – LX Pantos, popredná globálna logistická spoločnosť (globálny generálny riaditeľ: Lee Yong-ho) urýchľuje svoju globálnu expanziu prostredníctvom strategických partnerstiev a investícií do infraštruktúry.
Spoločnosť LX Pantos 16. marca oznámila, že konzorcium zahŕňajúce Kórejskú korporáciu pre zámorskú infraštruktúru a mestský rozvoj (KIND) a fond PIS No. 2 Fund, politický fond pod kórejským ministerstvom pôdy, infraštruktúry a dopravy, získalo novovybudovaný logistický komplex v Katoviciach v južnom Poľsku v rámci transakcie v hodnote približne 148 miliónov USD.
Logistické centrum Katovice pozostáva z piatich budov s celkovou podlahovou plochou 109 000 m². Komplex sa buduje a uvádza do prevádzky postupne vo fázach, pričom úplné dokončenie je naplánované na prvú polovicu roka 2026. Nájomné zmluvy si už zaistilo niekoľko globálnych a lokálnych spoločností.
Prostredníctvom logistického centra Katovice plánuje spoločnosť LX Pantos vybudovať východoeurópske logistické centrum a rozšíriť služby pre kľúčové odvetvia, ako sú automobilové diely, spotrebný tovar a domáce spotrebiče. Zariadenie by malo slúžiť aj ako predsunutá logistická základňa na podporu dopytu pre Ukrajinu, ako náhle sa začne s obnovou.
Mimo Európy spoločnosť aktívne rozširuje svoje globálne pôsobenie na kľúčových strategických trhoch vrátane Spojených štátov a Ázie. V Spojených štátoch založila spoločnosť LX Pantos spoločný podnik Boxlinks LLC so spoločnosťou Ocean Network Express (ONE) a získala rozsiahle logistické centrum v Georgii s rozlohou 304 769 m², čo zodpovedá približne 43 futbalovým ihriskám. Cieľom projektu je posilniť intermodálne operácie. V severovýchodnej Ázii spoločnosť založila spolu so spoločnosťou Sinotrans podnik FutureLinks s cieľom rozšíriť multimodálnu prepravu medzi Čínou a Kóreou a využiť rýchlo rastúci trh námornej a leteckej dopravy, ktorý je poháňaný elektronickým obchodom s tovarom čínskeho pôvodu.
„LX Pantos prevádzkuje dcérske spoločnosti v 40 krajinách a viac ako 380 globálnych sieťach, pričom poskytuje integrované riešenia pre námornú, leteckú, železničnú a zmluvnú logistiku," povedal Lee Yong-ho, globálny generálny riaditeľ spoločnosti LX Pantos. „Vzhľadom na to predstavuje logistické centrum v Katoviciach strategický míľnik v upevňovaní našej prítomnosti na európskom logistickom trhu."
- O spoločnosti LX Pantos
Spoločnosť LX Pantos, založená v roku 1977, je popredným svetovým poskytovateľom logistických služieb so sídlom v Kórei. Poskytuje komplexné logistické riešenia v oblasti námornej, leteckej, železničnej a zmluvnej logistiky prostredníctvom celosvetovej siete, ktorá zahŕňa viac ako 40 krajín.
