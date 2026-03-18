LX Pantos تُعلن عن تسريع توسعها العالمي من خلال الاستحواذ على مركز لوجستي في بولندا

سيول، كوريا الجنوبية وكاتوفيتسه، بولندا, 18 مارس 2026 /PRNewswire/ -- تقوم LX Pantos، الشركة العالمية الرائدة في مجال اللوجستيات (الرئيس التنفيذي العالمي: Lee Yong-ho)، بتسريع توسعها العالمي من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في البنية التحتية.

في 16 مارس، أعلنت LX Pantos أن اتحادًا يضم Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) وPIS No. 2 Fund، وهو صندوق سياسي تابع لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، قد استحوذ على مجمّع لوجستي جديد في كاتوفيتسه بجنوب بولندا، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 148 مليون دولار أمريكي.

Rendering of the LX Pantos Katowice Logistics Center

يتكون مركز كاتوفيتسه اللوجستي من خمسة مبانٍ بمساحة إجمالية تبلغ 109,000 متر مربع. ويتم تطوير المجمّع وتشغيله على مراحل، مع جدول استكمال كامل مخطط للنصف الأول من عام 2026. وقد قامت عدة شركات عالمية ومحلية بالفعل بتأمين عقود الإيجار في الموقع.

من خلال مركز كاتوفيتسه اللوجستي، تخطط LX Pantos لإنشاء مركز لوجستي في أوروبا الشرقية وتوسيع الخدمات للصناعات الرئيسية مثل قطع غيار السيارات، والسلع الاستهلاكية، والأجهزة المنزلية. ومن المتوقع أن يعمل هذا المرفق أيضًا كقاعدة لوجستية متقدمة لدعم الطلب المتزايد نتيجة جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا بمجرد بدء عمليات إعادة البناء.

خارج أوروبا، تقوم الشركة بتوسيع عملياتها العالمية بنشاط في الأسواق الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وآسيا. في الولايات المتحدة، أسست LX Pantos شركة Boxlinks LLC، وهي مشروع مشترك مع Ocean Network Express (ONE)، واستحوذت على مركز لوجستي واسع النطاق في ولاية جورجيا بمساحة 304,769 متر مربع، أي ما يعادل حوالي 43 ملعب كرة قدم، لتعزيز عملياتها المتعددة الوسائط. وفي شمال شرق آسيا، أسست الشركة FutureLinks بالشراكة مع Sinotrans لتوسيع النقل متعدد الوسائط بين الصين وكوريا، واستغلال سوق الشحن البحري والجوي سريع النمو المدفوع بعمليات التجارة الإلكترونية القادمة من الصين.

قال Lee Yong-ho، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة LX Pantos: "تدير LX Pantos شركات فرعية في 40 دولة وأكثر من 380 شبكة عالمية، مقدمة حلول لوجستية متكاملة تشمل الشحن البحري والجوي والسكك الحديدية والخدمات التعاقدية". "في هذا السياق، يمثل مركز كاتوفيتسه اللوجستي خطوة استراتيجية هامة لتعزيز وجودنا في سوق اللوجستيات الأوروبي".

نبذة عن LX Pantos

تأسست LX Pantos في عام 1977، وهي مزود عالمي رائد للحلول اللوجستية ويقع مقرها الرئيسي في كوريا. توفر الشركة حلولاً لوجستية شاملة تشمل الشحن البحري والجوي والسكك الحديدية والخدمات التعاقدية عبر شبكة عالمية تمتد إلى أكثر من 40 دولة.

