LX Pantos acelera su expansión a nivel mundial con la adquisición de un centro logístico en Polonia

SEÚL, Corea del Sur y KATOWICE, Polonia, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos, una de las principales empresas de logística del mundo (director ejecutivo a nivel mundial: Lee Yong-ho), acelera su expansión internacional mediante asociaciones estratégicas e inversiones en infraestructura.

Representación del Centro Logístico de Katowice de LX Pantos Lee Yong-ho, director ejecutivo a nivel mundial de LX Pantos

El 16 de marzo, LX Pantos anunció que el consorcio conformado por Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) y el fondo PIS No. 2, un fondo de política perteneciente al Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte de Corea, adquirió un complejo logístico de reciente construcción en Katowice, al sur de Polonia, en una transacción valorada en cerca de 148 millones de dólares.

El Centro Logístico de Katowice consta de cinco edificios con una superficie total construida combinada de 109.000㎡. El complejo se viene desarrollando y ha comenzado su funcionamiento por fases, y su finalización total está prevista para el primer semestre de 2026. Varias empresas internacionales y locales ya tienen garantizados sus contratos de arrendamiento.

A través del Centro Logístico de Katowice, LX Pantos planea establecer un polo logístico para el este de Europa y ampliar sus servicios para sectores clave como los de piezas automotrices, bienes de consumo y equipos electrodomésticos. Se prevé que el centro funcione como base logística futura para apoyar la demanda impulsada por la reconstrucción en Ucrania cuando comience la rehabilitación de esta nación.

Fuera de Europa, la empresa está ampliando sus operaciones en mercados estratégicos clave, como Estados Unidos y Asia. En Estados Unidos, LX Pantos, estableció Boxlinks LLC, una empresa conjunta con Ocean Network Express (ONE), y adquirió un amplio centro logístico en Georgia con un área de 304.769 m², equivalente a cerca de 43 campos de fútbol, con el objetivo de consolidar sus operaciones intermodales. En el noreste asiático, la empresa constituyó FutureLinks con Sinotrans para ampliar el transporte multimodal chino-coreano y aprovechar el mercado del transporte aéreo y marítimo en rápido crecimiento impulsado por mercancías provenientes del comercio electrónico de origen chino.

"LX Pantos cuenta con filiales en 40 países y más de 380 redes globales, y ofrece soluciones integradas de logística marítima, aérea, ferroviaria y contractual", expresó Lee Yong-ho, director ejecutivo a nivel mundial de LX Pantos. "En este contexto, el Centro Logístico de Katowice constituye un hito estratégico en la consolidación de nuestra presencia en el mercado logístico europeo".

Acerca de LX Pantos

Con sede en Corea, LX Pantos es una de las principales empresas proveedoras de soluciones logísticas a nivel mundial desde su creación en 1977. Ofrece soluciones integrales de logística marítima, aérea, ferroviaria y contractual a través de una red global que abarca 40 países.

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FUENTE LX Pantos