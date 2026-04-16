Mês da Terra: menos desperdício, vida mais longa -- Olight cria iluminação portátil que dura

SHENZHEN, China, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Olight comemora hoje seu 19º aniversário com dois novos lançamentos: a Série Baton e o ArkPro Ultra Onyx Black. Coincidindo com o Mês da Terra, o lançamento reforça uma crença clara — menos desperdício e maior durabilidade do produto podem andar juntos, concretizados por meio de escolhas deliberadas no design, uso e embalagem.

Série Baton: baterias substituíveis pelo usuário e controle de precisão

2007–2026 19O ANIVERSÁRIO DA OLIGHT & LANÇAMENTO DE NOVOS PRODUTOS

Baterias substituíveis pelo usuário significam que, quando a capacidade diminuir após anos de uso, os usuários poderão instalar uma célula nova em vez de descartar toda a lanterna.

significam que, quando a capacidade diminuir após anos de uso, os usuários poderão instalar uma célula nova em vez de descartar toda a lanterna. Uma porta USB‑C giratória oculta reduz um dos pontos de falha mais comuns em lanternas recarregáveis: danos na porta. Uma porta mais durável significa menos substituições prematuras.

reduz um dos pontos de falha mais comuns em lanternas recarregáveis: danos na porta. Uma porta mais durável significa menos substituições prematuras. Um sistema de duplo interruptor (lateral + traseiro) oferece acesso instantâneo ao modo lua (<1 lúmen). Os usuários escolhem exatamente a luz de que precisam, sem desperdício e sem excesso de iluminação.

ArkPro Ultra Onyx Black: iluminação sustentável para qualquer jornada

Recarregável em vez de descartáveis – A bateria interna de 2.000 mAh mantém mais de 80% da capacidade após 300 ciclos. Um único ArkPro Ultra substitui centenas ou até milhares de pilhas AA ou AAA descartáveis ao longo de sua vida útil. Isso significa menos metais pesados, menos aterros sanitários, menos desperdício.

– A bateria interna de 2.000 mAh mantém mais de 80% da capacidade após 300 ciclos. Um único ArkPro Ultra substitui centenas ou até milhares de pilhas AA ou AAA descartáveis ao longo de sua vida útil. Isso significa menos metais pesados, menos aterros sanitários, menos desperdício. Uso multifuncional – Integra quatro fontes de luz (UV, laser verde, holofote, Pure Flood) em um único dispositivo compacto. Seja no trajeto para casa, passeando com o cachorro ou acampando sob as estrelas — uma única ferramenta substitui várias lanternas de uso específico, reduzindo o desperdício de equipamentos e a pegada de fabricação.

– Integra quatro fontes de luz (UV, laser verde, holofote, Pure Flood) em um único dispositivo compacto. Seja no trajeto para casa, passeando com o cachorro ou acampando sob as estrelas — uma única ferramenta substitui várias lanternas de uso específico, reduzindo o desperdício de equipamentos e a pegada de fabricação. Iluminação de baixo impacto – Enquanto grande parte do setor foca em mais lúmens, o uso no mundo real raramente exige brilho máximo. A Série ArkPro foi projetada desde o início para oferecer apenas o necessário, com luz precisamente controlada. Sem brilho ofuscante, sem luz desperdiçada.

O‑Alumínio e Papel: Projetado para durar, embalado para proteger

Desde agosto de 2025, a Série ArkPro passou a utilizar embalagens sem plástico, feitas de papel proveniente de florestas sustentáveis certificadas pelo FSC. A nova Série Baton segue o mesmo padrão. Mas sustentabilidade não é só o que você descarta; é também o que você conserva. É por isso que o Baton Ultra e o ArkPro Ultra são construídos com o unibody proprietário de O‑Alumínio da Olight, quase duas vezes mais resistente que o alumínio padrão 6061, com garantia vitalícia nos EUA, Alemanha, França, Japão e Austrália.

Preços e disponibilidade

Para celebrar o 19º aniversário da Olight, a Série Baton está sendo oferecida com 10% de desconto de 20 a 24 de abril de 2026 (EDT). O Baton 4 Pro custa US$ 62,99 após o desconto, e o Baton Ultra sai por US$ 89,99. O ArkPro Ultra Onyx Black custa US$ 129,99.

Sobre a Olight

Fundada em 2007, a Olight é uma inovadora global em iluminação portátil, oferecendo soluções de alta tecnologia para uso diário, atividades ao ar livre, aplicações táticas e profissionais. Com mais de 1.200 patentes e reconhecimentos de design iF e Red Dot, a Olight atende usuários em mais de 100 países.

Contato:[email protected]

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FONTE Olight Group Co.,Ltd