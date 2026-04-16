Monat der Erde: Weniger Abfall, längere Lebensdauer - Olight baut tragbare Beleuchtung, die lange hält

SHENZHEN, China, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Olight feiert heute sein 19-jähriges Jubiläum mit zwei neuen Veröffentlichungen: die Baton-Serie und die ArkPro Ultra Onyx Black. Die Markteinführung fällt mit dem Monat der Erde zusammen und unterstreicht eine klare Überzeugung: Weniger Abfall und eine längere Lebensdauer von Produkten können Hand in Hand gehen, wenn sie durch bewusste Entscheidungen bei Design, Verwendung und Verpackung realisiert werden.

Baton-Serie: vom Benutzer austauschbare Batterien und präzise Steuerung

2007-2026 OLIGHT 19TH ANNIVERSARY & NEW PRODUCT LAUNCH

Vom Benutzer austauschbare Batterien bedeuten, dass der Benutzer, wenn die Kapazität nach Jahren des Gebrauchs nachlässt, eine neue Zelle einsetzen kann, anstatt die gesamte Taschenlampe zu entsorgen.

bedeuten, dass der Benutzer, wenn die Kapazität nach Jahren des Gebrauchs nachlässt, eine neue Zelle einsetzen kann, anstatt die gesamte Taschenlampe zu entsorgen. Ein drehbarer, versteckter USB-C-Anschluss reduziert einen der häufigsten Fehlerpunkte bei wiederaufladbaren Taschenlampen: Schäden am Port. Ein länger haltender Port bedeutet weniger vorzeitigen Austausch.

reduziert einen der häufigsten Fehlerpunkte bei wiederaufladbaren Taschenlampen: Schäden am Port. Ein länger haltender Port bedeutet weniger vorzeitigen Austausch. Ein Doppelschaltersystem (Seite + Endstück) ermöglicht den sofortigen Zugriff auf den Mondlichtmodus (<1 Lumen). Der Benutzer wählt genau die Lichtmenge, die er benötigt, ohne Verschwendung und ohne Überbeleuchtung.

ArkPro Ultra Onyx Schwarz: nachhaltige Lampe für jede Reise

Wiederaufladbarer Akku anstatt Einwegbatterie - Der eingebaute 2.000-mAh-Akku behält nach 300 Zyklen eine Kapazität von über 80 %. Ein ArkPro Ultra ersetzt Hunderte oder sogar Tausende von AA- oder AAA-Einwegbatterien während seiner Lebensdauer. Das bedeutet weniger Schwermetalle, weniger Deponien und weniger Abfall.

- Der eingebaute 2.000-mAh-Akku behält nach 300 Zyklen eine Kapazität von über 80 %. Ein ArkPro Ultra ersetzt Hunderte oder sogar Tausende von AA- oder AAA-Einwegbatterien während seiner Lebensdauer. Das bedeutet weniger Schwermetalle, weniger Deponien und weniger Abfall. Multifunktionaler Einsatz - Integriert vier Lichtquellen (UV, grüner Laser, Spotlight, Pure Flood) in einem einzigen kompakten Gerät. Ob auf dem Weg nach Hause, beim Spaziergang mit dem Hund oder beim Zelten unter dem Sternenhimmel – ein einziges Gerät ersetzt mehrere Einzweckleuchten und reduziert so den Abfall und den Herstellungsaufwand.

- Integriert vier Lichtquellen (UV, grüner Laser, Spotlight, Pure Flood) in einem einzigen kompakten Gerät. Ob auf dem Weg nach Hause, beim Spaziergang mit dem Hund oder beim Zelten unter dem Sternenhimmel – ein einziges Gerät ersetzt mehrere Einzweckleuchten und reduziert so den Abfall und den Herstellungsaufwand. Geringe Beleuchtungsintensität - Während sich ein Großteil der Industrie auf höhere Lumenwerte konzentriert, wird in der Praxis selten die maximale Helligkeit benötigt. Die ArkPro-Serie wurde von Anfang an so konzipiert, dass sie gerade genug und präzise kontrolliertes Licht liefert. Keine blendende Helligkeit, kein verschwendetes Licht.

O-Aluminium und Papier: langlebig konzipiert, schützend verpackt

Seit August 2025 werden für die ArkPro-Serie plastikfreie, papierbasierte Verpackungen verwendet, die aus FSC-zertifizierten, nachhaltigen Wäldern bezogen werden. Die neue Baton-Serie folgt demselben Standard. Aber bei der Nachhaltigkeit geht es nicht nur darum, was man wegwirft, sondern auch darum, was man behält. Aus diesem Grund werden Baton Ultra und ArkPro Ultra mit dem von Olight entwickelten O-Aluminium-Unibody gebaut, der fast doppelt so stark ist wie herkömmliches 6061er Aluminium und auf den in den USA, Deutschland, Frankreich, Japan und Australien eine lebenslange Garantie gewährt wird.

Preise und Verfügbarkeit

Zur Feier des 19-jährigen Jubiläums von Olight gibt es die Baton-Serie vom 20. April bis zum 24. April 2026 (EDT) mit einem Rabatt von 10 %. Der Preis des Baton 4 Pro liegt bei 62,99 $ nach Rabatt, der des Baton Ultra bei 89,99 $. Das ArkPro Ultra Onyx Black kostet 129,99 $.

Informationen zu Olight

Das 2007 gegründete Unternehmen Olight ist ein weltweiter Innovator im Bereich der tragbaren Beleuchtung und bietet Hightech-Lösungen für den täglichen Gebrauch, für den Outdoor-Bereich, für taktische Zwecke und für den professionellen Einsatz. Mit über 1.200 Patenten sowie iF- und Red Dot-Designauszeichnungen bedient Olight Nutzer in über 100 Ländern.

Kontakt: [email protected]

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