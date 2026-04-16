Mois de la Terre : moins de déchets, durée de vie plus longue - Olight fabrique des éclairages portables durables

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Olight Group Co.,Ltd

Apr 16, 2026, 22:19 ET

SHENZHEN, Chine, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- Olight fête aujourd'hui son 19e anniversaire avec deux nouveaux lancements : la gamme Baton et l'ArkPro Ultra Onyx Black. Coïncidant avec le Mois de la Terre, ce lancement souligne une conviction claire : la réduction des déchets et l'allongement de la durée de vie des produits peuvent aller de pair, grâce à des choix délibérés en matière de conception, d'utilisation et d'emballage.

Gamme Baton : piles remplaçables par l'utilisateur et contrôle de précision

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2007-2026 OLIGHT 19TH ANNIVERSARY & NEW PRODUCT LAUNCH
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  • Des piles remplaçables par l'utilisateur signifient que lorsque la capacité diminue après des années d'utilisation, les utilisateurs peuvent installer une nouvelle pile au lieu de mettre au rebut l'ensemble de l'éclairage.
  • Un port USB-C caché rotatif réduit l'un des points de défaillance les plus courants des lampes de poche rechargeables : les dommages au port. Un port plus durable signifie moins de remplacements prématurés.
  • Un système à double interrupteur (latéral + arrière) permet d'accéder instantanément au mode clair de lune (<1 lumen). Les utilisateurs choisissent exactement la lumière dont ils ont besoin, sans gaspillage ni sur-éclairage.

ArkPro Ultra Onyx Black : une lampe torche durable pour tous les voyages

  • Rechargeable plutôt que jetable : la batterie intégrée de 2 000 mAh conserve plus de 80 % de sa capacité après 300 cycles. Une ArkPro Ultra remplace des centaines, voire des milliers de piles AA ou AAA jetables pendant sa durée de vie. Cela signifie moins de métaux lourds, moins de décharges, moins de déchets.
  • Utilisation multifonctionnelle : intègre quatre sources lumineuses (UV, laser vert, spot, Pure Flood) dans un seul appareil compact. Que vous rentriez chez vous, que vous promeniez votre chien ou que vous campiez à la belle étoile, un seul outil remplace plusieurs lampes à usage unique, réduisant ainsi les déchets de matériel et l'empreinte de fabrication.
  • Éclairage à faible impact : alors qu'une grande partie du secteur se concentre sur des lumens plus élevés, l'utilisation réelle nécessite rarement une luminosité maximale. La gamme ArkPro a été conçue dès le départ pour produire un éclairage adapté, avec un contrôle précis. Pas de luminosité aveuglante, ni de gaspillage de lumière.

Boîtier en aluminium et papier : conçu pour durer, emballé pour protéger

Depuis août 2025, la gamme ArkPro utilise des emballages en papier sans plastique, provenant de forêts durables certifiées FSC. La nouvelle gamme Baton suit la même norme. Mais le développement durable ne se limite pas à ce que l'on jette, il concerne aussi ce que l'on conserve. C'est pourquoi la lampe Baton Ultra et l'ArkPro Ultra sont conçues avec le boîtier monocoque en aluminium exclusif d'Olight, presque deux fois plus solide que l'aluminium 6061 standard, avec une garantie à vie aux États-Unis, en Allemagne, en France, au Japon et en Australie.

Prix et disponibilité

Pour célébrer le 19e anniversaire d'Olight, la gamme Baton est proposée avec une réduction de 10 % du 20 avril au 24 avril 2026 (EDT). Le prix de la Baton 4 Pro est de 62,99 $ après remise, et celui de la Baton Ultra de 89,99 $. Le prix de l'ArkPro Ultra Onyx Black est de 129,99 $.

À propos d'Olight

Créée en 2007, la marque mondiale Olight innove dans le domaine de l'éclairage portable en proposant des solutions de haute technologie pour l'usage quotidien, tactique, professionnel ou extérieur. Détenant plus de 1 200 brevets et des reconnaissances de design iF et Red Dot, Olight est au service d'utilisateurs dans plus de 100 pays.

Contact : [email protected]

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