Mes de la Tierra: Menos residuos, mayor vida útil: Olight crea iluminación portátil de larga duración

SHENZHEN, China, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Olight celebra hoy su 19º aniversario con dos nuevos lanzamientos: la serie Baton y la ArkPro Ultra Onyx Black. Coincidiendo con el Mes de la Tierra, este lanzamiento subraya una convicción clara: reducir los residuos y prolongar la vida útil de los productos pueden ir de la mano, algo que se logra mediante decisiones conscientes en el diseño, el uso y el embalaje.

Serie Baton: Baterías reemplazables por el usuario y control de precisión

2007-2026 OLIGHT 19TH ANNIVERSARY & NEW PRODUCT LAUNCH

Las baterías reemplazables por el usuario permiten que, cuando la capacidad disminuye tras años de uso, se pueda instalar una batería nueva en lugar de desechar la linterna completa.

permiten que, cuando la capacidad disminuye tras años de uso, se pueda instalar una batería nueva en lugar de desechar la linterna completa. Un puerto USB-C giratorio oculto reduce uno de los puntos de fallo más comunes en las linternas recargables: el daño del puerto. Un puerto más duradero significa menos reemplazos prematuros.

reduce uno de los puntos de fallo más comunes en las linternas recargables: el daño del puerto. Un puerto más duradero significa menos reemplazos prematuros. Un sistema de doble interruptor (lateral y trasero) proporciona acceso instantáneo al modo de luz tenue (<1 lumen). Los usuarios eligen la luz que necesitan, sin desperdicio ni exceso de iluminación.

ArkPro Ultra Onyx Black: Iluminación sostenible para cualquier viaje

Recargable en lugar de desechable: La batería integrada de 2.000 mAh conserva más del 80 % de su capacidad después de 300 ciclos. Una ArkPro Ultra reemplaza cientos o incluso miles de pilas AA o AAA desechables durante su vida útil. Esto significa menos metales pesados, menos residuos y menos desechos.

La batería integrada de 2.000 mAh conserva más del 80 % de su capacidad después de 300 ciclos. Una ArkPro Ultra reemplaza cientos o incluso miles de pilas AA o AAA desechables durante su vida útil. Esto significa menos metales pesados, menos residuos y menos desechos. Uso multifuncional: Integra cuatro fuentes de luz (UV, láser verde, foco y luz difusa) en un solo dispositivo compacto. Ya sea que estés yendo al trabajo, paseando al perro o acampando bajo las estrellas, una sola herramienta reemplaza varias linternas de un solo uso, reduciendo los residuos de equipo y el impacto ambiental de la fabricación.

Integra cuatro fuentes de luz (UV, láser verde, foco y luz difusa) en un solo dispositivo compacto. Ya sea que estés yendo al trabajo, paseando al perro o acampando bajo las estrellas, una sola herramienta reemplaza varias linternas de un solo uso, reduciendo los residuos de equipo y el impacto ambiental de la fabricación. Iluminación de bajo impacto: Si bien gran parte de la industria se centra en lúmenes más altos, el uso real rara vez requiere el máximo brillo. La serie ArkPro fue diseñada desde el principio para proporcionar la luz justa y controlada con precisión. Sin brillo cegador ni luz desperdiciada.

O-aluminio y papel: Diseñados para durar, empaquetados para proteger

Desde agosto de 2025, la serie ArkPro utiliza paquetes de papel sin plástico, provenientes de bosques sostenibles con certificación FSC. La nueva serie Baton sigue el mismo estándar. Pero la sostenibilidad no se trata solo de lo que se desecha, sino de lo que se conserva. Por eso, Baton Ultra y ArkPro Ultra están fabricadas con la exclusiva estructura monocuerpo de O-aluminio de Olight, casi el doble de resistente que el aluminio 6061 estándar, con garantía de por vida en EE.UU., Alemania, Francia, Japón y Australia.

Precios y disponibilidad

Para celebrar el 19º aniversario de Olight, la serie Baton se ofrece con un 10 % de descuento del 20 al 24 de abril de 2026 (EDT). El precio de la Baton 4 Pro es de 62,99 dólares después del descuento, y el de la Baton Ultra, de 89,99 dólares. ArkPro Ultra Onyx Black tiene un precio de 129,99 dólares.

Acerca de Olight

Fundada en 2007, Olight es una empresa innovadora a nivel mundial en iluminación portátil, que ofrece soluciones de alta tecnología para uso diario, actividades al aire libre, tácticas y profesionales. Con más de 1.200 patentes y reconocimientos de diseño iF y Red Dot, Olight presta servicio a usuarios en más de 100 países.

Contacto: [email protected]

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